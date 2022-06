Manželia si urobili svadbu na dvore: Susedu to netrápilo! Vytiahla kosačku a... Nepomohli ani prosby

Zamilovaný pár sa rozhodol pre svadbu na vlastnom dvore. Všetko prebiehalo podľa plánu, no v momente, ako zaznela svadobná melódia, ich čarovný deň pokazila susedka. Počas celého obradu kosila svoj trávnik, a to dokonca aj vtedy, keď nevesta kráčala svadobnou uličkou, píše the Mirror.

Podľa jedného zo svadobčanov sa ženu pokúsili požiadať, aby prestala, no ona úplne ignorovala ich prosby. Hluk bol taký rušivý, že svadobčania dokonca nepočuli, ako si manželia vymenili sľuby. Video z nepodarenej svadby sa dostalo na TikTok, kde ho publikoval jeden z hostí. Podľa ďalších informácií mala susedka v jednom bode kričať na svadobčanov.

Zábery zo svadby sa odvtedy stali hitom internetu. Video končí záberom na susedku, ktorá hlučne pokračuje v kosení bez zjavnej viny za rozruch, ktorý vyvolala.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Tí, ktorí video videli, neverili, že by niekto urobil niečo také, a čudovali sa, čo sa mohlo medzi susedmi pokaziť, keď sa žena správala takýmto spôsobom. Ako však mnohí poznamenali, bez ohľadu na to, či majú dobré vzťahy alebo nie, takéto správanie nie je za žiadnych okolností prijateľné.

„Nechápem, ako môže byť niekto taký zlomyseľný. Je naozaj smutné to sledovať,“ napísal jeden z komentujúcich. Niektorí novomanželom radili, aby sa pomstili pustením piesní od kapely Slipknot alebo hodinami bubnovania, zatiaľ čo iní ich nabádali, aby sa povzniesli nad jej úroveň.

Ďalší sa na vec pozreli pozitívnejšie a poznamenali, ako krásne svadba vyzerala. „Dúfam, že ste mali veľkú oslavu a zabávali ste sa až do bieleho rána. Gratulujem, krásna nevesta,“ uviedol tretí komentujúci.