VIDEO súboja na život a na smrť medzi dvomi medveďmi: Samica chránila mláďa! Tragický koniec

PALENCIA - Príroda vie byť niekedy poriadne krutá. Začiatkom júna sa v španielskom regióne Kastília a León odohral dramatický stret medzi dvomi medveďmi. Všetko sa podarilo zachytiť na video. Je to naozaj smutný pohľad, jeden z nich totiž tento boj neprežil.

Samec medveďa hnedého v nedeľu zaútočil na skalách v španielskom vnútrozemí na samicu, ktorá tam bola so svojím mláďaťom a snažila sa ho chrániť. Pozorovateľ divočiny Claudio Velasco bol práve v tom čase na túre neďaleko, a tak to všetko nakrútil na mobil. Ako spolu dvaja dospelí jedinci zápasili, medvieďa postupne zliezlo nižšie do bezpečia. Po zhruba dvoch minútach boja sa medvede pošmykli a zrútili sa dolu.

VIDEO je nevhodné pre osoby s citlivou povahou

Gracias a los autores del vídeo, Claudio Sordo Velasco y Carmen Ortega Fernández, que han autorizado su difusión a @jcyl a través de la cuenta oficial @naturalezacyl, podemos observar cómo tuvo lugar la pelea entre un oso macho y una hembra que protegía a su cría 🐻 pic.twitter.com/vBW04kIaFl — Naturaleza Castilla y León (@naturalezacyl) June 7, 2022

Pád prežili, no bolo zjavné, že utrpelli ťažké zranenia. Velasco okamžite kontaktoval úrady, ktoré na miesto na druhý deň vyslali ochranárov. Tí následne zistili, že vyše 200-kilový samec podľahol svojim zraneniam. Samica so svojím mláďaťom sa medzičasom ukryla v neďalekej jaskyni, kam im odborníci na divokú zver doniesli nejaké ovocie a vodu, aby prežili.