VIDEO vesmírnej nahrávky, z ktorej ide mráz po chrbte: Tajili Sovieti pred svetom neúspešnú misiu?

LONDÝN - Bolo to v období studenej vojny, keď dve mocnosti začali súperiť o nadvládu vo vesmíre. Históriu prepísal ako prvý vtedajší Sovietsky zväz, keď sa mu podarilo prvýkrát v histórii ľudstva vyslať človeka do vesmíru. Američania však nenechali na seba dlho čakať a "hviezde vojny" sa mohli začať.

Písal sa 12. apríl 1961, keď sovietsky kozmonaut Jurij Gagarin vstúpil ako prvý človek do vesmíru. Na palube Vostoku 1 absolvoval jeden let okolo Zeme a bezpečne sa vrátil späť. Sovieti boli v tom čase na koni. Američania sa však nechceli nechať svojím najväčším nepriateľom zahanbiť; o mesiac neskôr sa skóre vyrovnalo, keď USA vyslalo do kozmu astronauta Alana Sheparda.

Prvá žena v kozme?

Sovieti potom 6. augusta 1961 vyslali na misiu Vostok 2 ďalšieho kozmonauta. Gherman Titov úspešne absolvoval 17 obežných dráh okolo planéty Zem. Medzi dvoma sovietskými štartmi bol údajne ďalší, ktorý zahŕňal vyslanie prvej ženy do vesmíru. Kozmonautka Valentina Tereškovová sa stala prvou ženou vo vesmíre. Stalo sa tak v rámci misie Vostok 6, ktorá odštartovala 16. júna 1963. Niektorí však veria, že Sovieti v skutočnosti vyslali do vesmíru pred ňou ešte inú ženu. Vzhľadom na to, že misia bola neúspešná, Sovietsky zväz údajne poprel, že sa vôbec uskutočnila.

V máji 1961 mali Sovieti vyslať do vesmíru inú nemenovanú ženu. Na Zem sa mala vrátiť 23. mája, no jej pokus o opätovný vstup do zemskej atmosféry nedopadol dobre. Zvukový záznam z neovereného zdroja, ktorý sa šíri internetom, údajne zdieľa posledné slová kozmonautky, keď sa pokúša vstúpiť do atmosféry. "Počujte, počujte! Prepínam! Hovorte so mnou! Je tu teplo, príliš teplo! Čo sa to deje? Štyridsaťpäť stupňov, päťdesiat. Áno. Dýchanie. Kyslík mi dochádza. Je mi horúco, nie je to nebezpečné?"

Hlas pokračuje: "To je všetko... áno... ako to vyzerá? Čo sa deje? Hovorte so mnou! Ako mám komunikovať? Áno. Čo? Náš prenos sa začína teraz. Štyridsaťjeden. Tadiaľto. Áno. Je mi horúco. Je mi horúco. Je to všetko... je to horúce. Je mi horúco." Ku koncu zvukovej prehrávky ženu čoraz viac ovláda panika: "Vidím plameň. Vidím plameň! Je mi horúco. Je mi horúco. Tridsaťdva. Tridsaťdva. Štyridsaťjeden. Zrútim sa? Áno. Áno. Je mi horúco. Je mi horúco! Pokúsim sa o ďalší vstup do atmosféry." V tom momente sa prenos prerušil a od kozmonautky už neprichádzala žiadna odozva.

Hoax alebo pravda?

Teoretici tvrdia, že ťažko poškodenú sovietsku loď objavili na Zemi o tri dni neskôr, no kozmonautku nikde nenašli. Navyše sa predpokladá, že zvuk nahrali dvaja amatérski rádiotechnici z Talianska, Achille a Giovanni Battista, známi ako bratia Judica-Cordiglia.

Judica-Cordiglia Brothers: The People Who Uncovered a Secret Soviet Space Program? http://t.co/uVPNZvC2YB pic.twitter.com/8nNwkEo0k2 — Made From History (@madefromhistory) September 8, 2014

Nahrávka mala vzniknúť v novembri 1963. Bratia tiež tvrdili, že vo vesmíre sa stratilo aj niekoľko ďalších sovietskych kozmonautov, pričom zverejnili množstvo podobných nahrávok. Do dnešných dní sa v súvislosti s nahrávkami objavuje mnoho špekulácií a otáznikov.