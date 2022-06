Poslali ste už niekedy na WhatsAppe omylom správu inému človeku? Novinka, ktorá vás mimoriadne poteší

Galéria fotiek (2) Ilustračné foto

LONDÝN - Určite ste sa už aj vy ocitli v situácii, že niečo napíšete do chatu, ale potom to chcete zmeniť, no už je neskoro. Keď sa správa odošle, môžete ju akurát tak celú vymazať a začať písať odznova. S tým je už ale koniec. Aplikácia WhatsApp totiž prináša novinku.