KORONAVÍRUS Vedci skúmali vplyv očkovania vakcínou Pfizer: Zistenie, ktoré vyráža dych

NEW YORK - Štúdia zverejnená v časopise Journal of Medical Economics uvádza, aké sú zdravotné a ekonomické dôsledky uvedenia vakcíny od Pfizer-BioNtech na trh v priebehu jedného roka. Podľa jej autorov znížila množstvo hospitalizácií v dôsledku covidu-19, počet úmrtí a vďaka nej boli ušetrené milióny dolárov.

Podľa štúdie medzinárodného tímu vedcov zabránila vakcína od spoločnosti Pfizer/BioNtech takmer 700 000 hospitalizáciám a 110 000 úmrtiam v Spojených štátoch amerických. Zároveň bolo po jej uvedení na trh ušetrených počas jedného roka viac ako 70 miliárd dolárov (67 miliárd eur. Jej autori okrem toho odhadujú, že v roku 2021 najpoužívanejšia vakcína v USA zabránila 8,7 miliónom symptomatických prípadov nákazy. Pripisuje sa jej aj úspora viac ako 30 miliárd dolárov (28,8 miliardy eur), ktoré by museli byť inak vynaložené na zdravotnú starostlivosť.

Podľa odhadov Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) bola táto vakcína podaná takmer šiestim z desiatich občanov, ktorí boli minulý rok plne zaočkovaní proti COVID-19 v roku 2021. Experti získali na realizáciu výskumu finančné prostriedky od spoločnosti Pfizer či už ako priami zamestnanci, konzultanti alebo zamestnanci firiem platených touto spoločnosťou. Vo svojom experimente použili model zostavený z reálnych údajov a skúšobných dát na odhadnutie počtu symptomatických prípadov COVID-19, hospitalizácií a úmrtí, ktoré by sa vyskytli, ak by vakcína nebola dostupná. Odhadli tiež, koľko by tieto prípady stáli zdravotníctvo a ekonomiku. Údaje vložené do modelu zahŕňali informácie o počte zaočkovaných, účinnosti vakcíny v rôznych vekových skupinách, pravdepodobnosti infikovania sa SARS CoV-2, vzniku symptómov a hospitalizácie. Taktiež zohľadnili účinky dlhodobého covidu-19, počet pracovných dní pravdepodobne stratených v dôsledku krátkodobého priebehu aj ekonomické náklady na predčasné úmrtia.

Výsledky poukázali nielen na zdravotný prínos vakcíny pre milióny ľudí, ale aj na odhadované úspory vo výške 30,4 miliardy dolárov (vyše 29 miliárd eur) na zdravotnú starostlivosť a 43,7 miliardy dolárov (takmer 42 miliárd eur) na strate produktivity. "Analýzy dokazujú, že vakcína Pfizer/BioNtech v roku 2021 výrazne ovplyvnila verejné zdravie v USA a mala hlboký vplyv na trajektóriu pandémie. Odhaduje sa, že zabránila miliónom symptomatických prípadov COVID-19, tisíckam hospitalizácií a úmrtí a v roku 2021 vytvorila v USA miliardovú ekonomickú hodnotu," uviedla členka vedeckého tímu Manuela Di Fuscoová.

Vedci ale poukazujú aj na niekoľko nedostatkov svojej štúdie, ktoré mohli spôsobiť podhodnotenie ich údajov. Patria sem napríklad nezohľadnenie potenciálu vakcíny znížiť prenos, závažnosť prípadov a celkový vplyv dlhodobého ochorenia COVID-19. Pripúšťajú tiež, že ich výsledky nemožno zovšeobecniť na iné druhy vakcín, indikácie a populácie, ktoré neboli špecificky analyzované. Okrem toho model vylúčil vplyv variantu omikron, ktorý sa objavil v USA až na konci realizácie výskumu.