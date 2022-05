Brunetka pri pohľade na rodinné FOTO vybuchla od smiechu: Pozrite, čo fotograf spravil s jej prsiami

NEW YORK - Žena zostala v šoku po tom, čo jej fotograf zmenšil prsia na rodinnom portréte. Pred fotením mu síce povedala, aby ju v prípade potreby trochu "upravil", nemyslela si však, že uberie práve z jej hrudníka. Na celej situácii sa i tak dobre pobavila. Jej príbeh rozosmial aj mnoho užívateľov TikToku.

Dvadsaťdvaročná rodáčka z New Yorku, ktorá je na TikToku známa ako veslybea, na svojom účte zverejnila video, v ktorom vysvetlila, že fotograf odstránil jej prsia z rodinného portrétu. "Nikdy nezabudnem na to, ako sme sa s rodinou išli odfotiť a on ukrojil z mojich pŕs."

Obdarenú brunetku, našťastie, celá situácia pobavila a prezradila, že pri prezeraní záberu sa nedokázala prestať smiať. "Povedala som mu, že ak vyzerám extra robustne, že ma môže trochu zmenšiť. Ale takto som to nemyslela," doplnila.

Užívatelia sa na videu zabavili rovnako ako jeho autorka. "Dobre ťa zredukoval," napísal jeden z komentujúcich. "To nespravil, panebože! Mimochodom, vyzeráš nádherne," skonštatovala iná osoba.