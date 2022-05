FOTO Optická ilúzia nahnevala ľudí, zabijak civilizácie! A vy aké farby vidíte na obrázku?

Galéria fotiek (2) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

LONDÝN - Na internete sa objavila optická ilúzia mätúca myseľ. Ľudia nevedia povedať, na akú farbu sa pozerajú a je to také frustrujúce, že to niektorí nazvali "zabijakom civilizácie". Pamätá si ešte niekto povestné šaty? No a tu ide o podobný prípad, pretože užívatelia sa nevedia ani tu zhodnúť na tom, aké farby vidia.