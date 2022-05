Aj vy vidíte na FOTO dve obrovské lampy? Omyl! Pravda ľudí doslova šokovala

Na Reddite sa objavila fotografia, ktorá zdanlivo zachytáva dve veľké lampy na niečej záhrade. Pri bližšom pohľade je ale zrejmé, že lampy v skutočnosti vôbec nie sú také obrovské, ako pôsobia. Záber je totiž fotený z uhla, vďaka ktorému to vyzerá, akoby boli lampy doslova položené na trávniku. Na hornej časti vidno lampy visiace na drôte. Keďže sú ale fotené zo špecifického uhla, pôsobia masívnejšie než v skutočnosti sú.

"Toto je jedna z najpresvedčivejších ilúzií, aké som v poslednom čase videl. Trvalo mi dosť dlho, kým som na to prišiel," napísal jeden z komentujúcich. "Som v práci a pozerám sa na to ako idiot. Ale už som na to prišiel," skonštatoval ďalší.

Podobných optických ilúzií je na internete veľa. Príkladom je záber rozsvieteného kombajnu, ktorý v noci zberal bavlnu na poli. Na prvý pohľad sa ale môže zdať, že na fotke je množstvo ľudí užívajúcich si koncert na rozsvietenom pódiu.

Optické ilúzie fungujú vďaka mysli, ktorá človeka dokáže oklamať, aby videl niečo úplne iné. Dôvodom je spôsob, akým vizuálne oblasti mozgu prijímajú a spracúvajú informácie. V prípade optických ilúzií je vnímanie skreslené, a tak sa do mozgu dostáva iná informácia, čím dochádza k nesprávnej interpretácii.