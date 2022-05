V pondelok sa tešte na úžasné vesmírne divadlo, bude vidno aj zo Slovenska

OPAVA - V pondelok 16. mája skoro ráno nastane zatmenie Mesiaca, ktoré bude viditeľné v jeho čiastočnej fáze aj zo Slovenska a Česka, a to počas svitania nízko nad juhozápadným obzorom. Úplné zatmenie bude pozorovateľné v západnej Európe, z Atlantického oceánu, zo severnej a južnej Ameriky a z časti Tichého oceánu.

Zatmenie Mesiaca vzniká pri prechode nášho kozmického suseda zemským tieňom. Teoreticky by k úkazu malo dôjsť zakaždým, keď je Mesiac v splne a nachádza sa v tom čase presne na opačnej strane oblohy ako Slnko, informuje Slezská univerzita v Opave. Do roka nastane maximálne päť mesačných zatmení (ak počítame aj nevýrazné polotieňové zatmenia). K zatmeniu Mesiaca nedochádza pri každom splne.

Polotieňové zatmenie

Pokiaľ je mesačný spln od zemského tieňa vo vzdialenosti menšej ako jeho uhlový priemer, na oblohe môžeme vidieť polotieňové zatmenie. Keby v tom okamihu na privrátenej strane Mesiaca stál nejaký kozmonaut, zbadal by Slnko čiastočne zakryté tmavou Zemou. Polotieňové zatmenie je očami viditeľné len v čase, keď sa Mesiac nachádza blízko zemského tieňa. Vyzerá to potom, akoby niekto mesačný spln z okraja začadil čiernym dymom. Výraznejšie je zatmenie čiastočné. Pri ňom sa mesačný kotúč nachádza sčasti ponorený v zemskom tieni. Práve to je prípad pondelkového zatmenia.

To sa začne o 3:32 SELČ očami nepozorovateľným polotieňovým zatmením. Zrakom si prvé fázy zatmenia Mesiaca všimneme až po štvrtej hodine ráno, kedy sa začne zdať, ako by bol Mesiac z ľavého okraja trochu začadený čiernym dymom. V tom čase nájdeme nášho kozmického súputníka nízko nad juhozápadným obzorom a na opačnej strane oblohy už bude pozvoľna svitať.

Aj z Česka a Slovenska

Najviac z úkazu na česko-slovenskom území budú mať západní Česi, ktorým zatemnený spln zapadne za obzor len krátko pred začiatkom úplného zatmenia (začína sa o 5:29 SELČ). V rámci Európy fázu úplného zatmenia uvidia na ešte tmavej oblohe na západe Francúzska, v Španielsku, v Portugalsku alebo na pridružených ostrovoch v Atlantickom oceáne (napríklad na Azorských či Kanárskych ostrovoch). V plnej kráse bude pozorovateľné najmä z amerického kontinentu.

Vedci predpokladajú, že na vzhľade tohto zatmenia by sa mohol významne prejaviť prach zo silnej erupcie sopky Hunga Tonga z 15. januára 2022 v južnej časti Tichého oceánu, a to najmä v čase úplného zatmenia (ktoré žiaľ už u nás neuvidíme). Počas zatmenia Mesiaca totiž náš kozmický sused prechádzajúci zemským tieňom odráža slabé slnečné žiarenie prechádzajúce zemskou atmosférou (a lámané smerom do vnútra tieňa). Pokiaľ je atmosféra zakalená nejakým prachom, na Mesiac dopadá slnečných lúčov oveľa menej a zatmenie je výrazne tmavšie. Ďalšie zatmenie Mesiaca viditeľné z našich končín nastane budúci rok 28. októbra v neskorých večerných hodinách a bude tiež čiastočné. Úplného zatmenia Mesiaca sa dočkáme až 7. septembra 2025.