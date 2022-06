Slnečná búrka zasiahla Rusko aj Čínu: Nefungovalo rádio ani GPS

MOSKVA - Geomagnetická búrka, ktorá v utorok skoro ráno zasiahla Zem, spôsobila výpadok rádiového a satelitného signálu v Rusku a Ázii.. Podobná situácia sa mala zopakovať aj v stredu. Mohla byť vidieť aj polárna žiara a to aj v nižších polohách.

Expertka na vesmírne počasie Dr. Tamitha Skov už v utorok o 6.23 varovala, že výpadky rádia a GPS môžu kvôli silnej elektromagnetickej búrke od rána zasiahnuť niekoľko častí sveta.

Space Weather uvádza, že v pondelok explodovala rastúca slnečná škvrna AR3032 a vznikla tak slnečná erupcia triedy M3. Výpadok krátkovlnného rádia spôsobilo silné ultrafialové žiarenie z erupcie, ktoré ionizovalo vrch zemskej atmosféry.

V priebehu utorka mohli rádioamatéri spozorovať výpadky signálu a poruchy na rádiových frekvenciách pod 30 MHz. Týkalo sa to Ázie, Austrálie, Indii, Nového Zélandu, Tichomoria a východného Ruska.

Galéria fotiek (2) Zdroj: swpc.noaa.gov

Koronografovia zo Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) informovali, že veľký výbuch vystrelil do vesmíru aj obrovský výron koronárnej hmoty CME. Tá mala prejsť v blízkosti Zeme v priebehu stredy, a mala narušiť magnetosféru Zeme. To mohlo spôsobiť ďalšiu geomagnetickú búrku, píše imeteo.sk.

Keď CME zasiahne Zem, sú možné elektromagnetické búrky. Vedci z NOAA predpovedali, že sú možné menšie búrky G1,pričom sa môžu vyskytnúť aj búrky G2 a G3.

Posledné dve menované mohli spôsobiť ďalšie a väčšie výpadky satelitného a rádiového signálu. Pritom aj v nižších polohách mohla byť pozorovaná polárna žiara.