VIDEO Mladík chcel preskúmať oceány na Google Earth: Narazil ale na niečo, čo vôbec nečakal

LONDÝN - Video, ktoré sa objavilo na TikToku, zachytáva prostredníctvom služby Google Earth ostrov, na ktorom sa nachádza záhadný objekt. Viacerí špekulujú, že by mohlo ísť o pozostatky vesmírneho plavidla mimozemšťanov. Znalci dejín sa snažia predmet spojiť so slávnou historickou etapou, milovníci kávy zas hľadajú súvislosť medzi názvom pevniny a známou sieťou kaviarní.

Na neobývanom kúsku pevniny, ktorá sa nachádza uprostred Pacifiku, spozoroval používateľ GoogleMapsFun zvláštny objekt. Ide o ostrov Starbuck v Kiribati, ktorý je v príspevku zdokumentovaný v priblížení. Na jeho povrchu je možné vidieť akýsi predmet. "Chcel som preskúmať oceány na Google Earth, kým som si nevšimol niečo strašidelné. Tento piesočný ostrov bol uprostred ničoho. Začal som ho sledovať, keď som si všimol niečo zvláštne. Čo to môže byť? Prečo je to na opustenom ostrove? Mohlo by to byť havarované UFO?" pýta sa autor príspevku.

Niektorí užívatelia hneď reagovali a túto teóriu odmietli. "Je to časť stroskotanej lode z 19. storočia. Príliv ju ťahal cez piesočnaté brehy celé desaťročia," domnieva sa jeden z nich. "Je to pozostatok z Guano éry. Ostrov sa volá Starbuck po kapitánovi, ktorý ho objavil," tvrdí ďalší. Niektorí vtipne poznamenali, že v príspevku bolo možno lokalizované miesto obľúbených kaviarní.