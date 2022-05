VIDEO Na manželov číhala priamo pred domom nečakaná hrozba: Išlo im o život!

Kamera umiestnená na dome Smithovcov zachytila šialený moment, keď nielen ich dvoch, ale aj ich psa zahnal dovnútra čierny medveď. Ten prekvapil manželský pár v záhrade pred ich domom. "Žiadne varovanie. Okamžite sa to k nám rozbehlo. Zdvihol som ruky do vzduchu a kričal som z plných pľúc. Snažil som sa byť veľký a strašidelný, ale on sa nezastavil," opisuje chvíle hrôzy Jason.

Medveď, ktorý sa predtým prehrabával v susedových odpadkoch, zmizol krátko po tom, ako sa manželia vrátili do svojho domu. Neskôr sa však znova vrátil. Rodina o všetkom informovala Komisiu pre ochranu rýb a voľne žijúcich živočíchov so sídlom na Floride, ale nechce, aby sa zvieraťu niečo stalo. Podobný incident sa stal nedávno v New Yorku, kde sa čierny medveď pokúšal otvoriť dvere domu.