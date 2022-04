FOTO Muž kopal studňu v lese, keď si všimol desivý úkaz: Pohľad naň by vystrašil aj vás

Fotografie, ktoré zverejnil na Facebooku 36-ročný Perez, vyvolávajú u užívateľov rôzne asociácie a niet sa čomu diviť. Drevený monument z kmeňa stromu, na ktorom sú natiahnuté svadobné šaty, sa totiž až nápadne podobá na nevestu bez hlavy. "Keď som sa dostal bližšie, uvedomil som si, že to má tvar človeka. Videl som, že sú na tom svadobné šaty pokryté machom," napísal Američan.

Úkaz si všimol, keď na neďalekom pozemku vŕtal studňu. Hrozivo pôsobí aj pohľad na spodnú časť kmeňa. "Spodok bol rozbitý a v jeho vnútri sa nachádzali hriankovače, natáčky na vlasy, rozpustené sviečky a čerstvé kvety a všetko bolo obklopené ostnatým drôtom. Cez hrudnú dutinu vyrastali kríky čiernych bobúľ, ktoré pokrýval mach," doplnil Masedonio.

Kmeň sa tam zrejme nachádza už dlhé roky, no kvety boli čerstvé. "Je to naozaj zvláštne a desivé. Zaujímalo by ma, či je tam niekto pochovaný," uviedol jeden užívateľ. "Je to zaujímavé. Cítim, že sú tam nejakí duchovia, ktorí sa skrývajú v stromoch," domnieva sa iný.