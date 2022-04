Mladík 10 rokov trpel vážnymi zdravotnými ťažkosťami: Konečne odhalil príčinu, vďaka lockdownu!

CARDIFF - Muž, ktorý posledné desaťročie trpel vážnymi kožnými problémami, konečne odhalil ich príčinu. Kvôli nepriaznivému zdravotnému stavu zažíval nielen bolesti, no ovplyvnilo to aj jeho sebavedomie. Dermatológovi sa napokon podarilo zistiť, čo spúšťa nepeknú alergickú reakciu. Paradoxne sa tak stalo počas nedávneho lockdownu.

Novinár portálu Wales Online Will Hayward opísal krvavú nočnú moru, ktorou sa pre neho stala jeho vlastná pleť. Pred asi desiatimi rokmi začal mať nepríjemný pocit pálenia na tvári, čo v priebehu niekoľkých hodín vyústilo do červených škvŕn na lícach a nose. Niekedy sa mu na krku a vo fúzoch objavili svrbivé vyrážky. Mladík netušil, prečo sa to deje. Na pár mesiacov prestal konzumovať alkohol, pretože si všimol, že jeho stav sa zhoršuje po pití alkoholických nápojov. Rovnako sa vzdal aj mliečnych výrobkov. Ani to ale nepomohlo.

Musel si vypínať kameru počas videohovorov

"Vyskúšal som každý druh hydratačného krému pod slnkom a stále nič. Dokonca som sa natieral opaľovacím krémom zakaždým, keď som vyšiel z domu," prezradil. Kožný problém ovplyvnil aj jeho sebavedomie. Keď sa stav pleti veľmi zhoršil, nevychádzal z domu, rušil dohodnuté schôdzky a vypínal si kameru pri videohovoroch. Pred štyrmi rokmi dermatológ Willovi diagnostikoval rosaceu. Tento stav spôsobuje začervenanie alebo návaly horúčavy a viditeľné krvné cievy na tvári. Takisto môže spôsobiť malé, hnisavé vyrážky.

Lekár dal Haywardovi niekoľko rôznych krémov a odporučil mu vzdať sa kofeínu, pretože je to bežný spúšťač rosacey. Po nanášaní krému a nepití kofeínových nápojov sa jeho stav zlepšil. Stále mal ale aj horšie dni, kedy nepomáhalo nič. "Ďalším problémom bolo, že aj keď boli na tom moje líca lepšie, sčervenanie a škvrny na krku a hrudi boli stále zlé. Tak som šiel znova ku dermatológovi." Ten pacientovi diagnostikoval aj seboroickú dermatitídu - stav, ktorým často trpia ľudia s rosaceou. Problém je v tom, že jedna z foriem jej liečby v podobe steroidov rosaceu výrazne zhoršuje. Will aj naďalej dodržiaval bezkofeínovú diétu, používal krémy a špeciálny šampón. Aj napriek tomu sa stav jeho pleti horšil. Nahnevaný preto zašiel k obvodnému lekárovi, ktorý mu nasadil antibiotiká a poslal k inému dermatológovi. Ten mladíkovi urobil test na alergie. Na základe neho sa zistilo, že Hayward je alergický na metylizotiazolinón a 2-bróm-2-nitropropán-1,3-diol.

Po návrate do kancelárie sa jeho stav opäť zhoršil

Pre Willa nebolo ťažké vyhýbať sa týmto chemikáliám, pretože boli postupne vyradené z používania pre nepriaznivé reakcie u niekoľkých používateľov. Tieto chemikálie sa aj napriek tomu stále nachádzajú v obrovskom sortimente výrobkov pre domácnosť vrátane mydiel, sprchových gélov, šampónov a opaľovacích krémov, v ktorých sa používa ako konzervačná látka. Hneď, ako prišiel domov, vyhodil všetky produkty obsahujúce vyššie spomenuté chemikálie. Novinárovi sa odvtedy jeho pleti začalo konečne dobre dariť. Keď sa ale vrátil z "home officu" späť do kancelárie, pocítil pálenie kože. Nahnevalo ho to a nerozumel, prečo sa jeho stav opäť zhoršil.

"Vtedy som si spomenul, že na pánskych toaletách bol automatický osviežovač vzduchu. Keďže som vedel, že chemická látka je v osviežovačoch vzduchu veľmi rozšírená, overil som si to u majiteľa našej budovy," spomína si. Ukázalo sa, že v spreji bola skutočne chemikália, na ktorú je alergický, a práve to spôsobilo zhoršenie jeho stavu. Zamestnávateľ ho preto z WC nechal odstrániť. Hayward v súčasnosti stále berie antibiotiká. Napriek tomu je rád, že po mnohých rokoch utrpenia konečne rozumie svojmu zdravotnému stavu a vie, ako ho zvládnuť. "Počas nasledujúcich mesiacov plánujem prestať užívať antibiotiká a rôzne krémy a hádam zavediem späť do svojho života čokoládu, aby som videl, aký to bude mať vplyv," dodal.