VIDEO Trpká spoveď blondínky: Ľudia sú v šoku, keď ma vidia celú... krásna tvár, ale čo ten zvyšok tela?!

Tasha Flintová pravidelne zdieľa videá na svojom tiktokovom profile. V jednom z nich o sebe hovorí ako o bacuľke. Považuje sa za ženu, ktorá má krásnu tvár, no nie krásnu postavu. To vyvolalo záplavu komentárov od užívateľov; niektoré sú pochvalné, iné menej, no veľa ľudí jej odkázalo, aby sa tak neznevažovala.

"Mám veľkosť 16 až 18 v Spojenom kráľovstve, to pasuje do kategórie baculiek. Chcem tým povedať, že tým, čo o sebe hovorím, sa v žiadnom prípade neznevažujem, len to uznávam," vysvetlila Flintová, ktorá si myslí, že slová ako "bacuľatý" či "tučný" sa používajú vo veľmi negatívnom význame, takže keď tak niekto nazve sám seba, znie to ako znevažovanie vlastnej osoby. Dvojnásobná matka v ďalšom videu uviedla, že už prestala počítať, koľkokrát dostala komplimenty o svojej peknej tvári, najmä v jej bývalej práci pri predaji svadobných šiat. "Nemyslím si, že to bolo niekedy od neviest. Častejšie som si to vypočula od starých mám, tiet alebo matiek."

Súčasná generácia si podľa Tashy dáva oveľa väčší pozor na komplimenty a premýšľa nad tým, či by náhodou nemohli dotyčnú osobu uraziť. Na záver svojim fanúšikom odkázala, že veľkosť sa nerovná kráse. Za svoje motivačné slová ju mnohí vychválili. "Čím viac ťa sledujem, tým viac ťa milujem, si úplne inšpiratívna," odkázal jeden z komentujúcich.