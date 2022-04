Neviete si rady s vodným kameňom v záchode? TRIK, ktorým sa ho zbavíte za pár minút a zadarmo!

Čistenie toalety je práca, ktorá nikoho nebaví, najmä ak sa tam usadzuje vodný kameň, ktorý ku všetkej tej nechutnosti navyše zapácha. Ide o tvrdý, kriedový povlak, ktorý vzniká v kúpeľniach a kuchyniach okolo vodovodných kohútikov, záchodových mís, vaní, potrubí a akejkoľvek vodnej plochy, s ktorou prichádzate denne do kontaktu.

Nielenže to vyzerá nevkusne, ale môže to narobiť aj veľa škody na vašom vodovodnom potrubí. Našťastie existuje jedna prísada, ktorá vám pomôže odstrániť vodný kameň za pár minút. Najlepšie na tom je, že by sa mala nachádzať vo väčšine domácností. Upozornil na to jeden užívateľ Redditu.

Tajomstvo, ako sa zbaviť špiny, je použiť niečo kyslé. "Začnite s bielym octom, hoci hnedý funguje rovnako dobre. Dajte ho trochu do rozprašovača, nastriekajte na vodný kameň, počkajte päť minút a až potom sa snažte záchod vydrhnúť. Postup opakujte niekoľkokrát." Keďže vodný kameň je tvorený z uhličitanu vápenatého, vysoké percento kyseliny octovej je schopné preniknúť aj cez tvrdé usadeniny. Ak ocot nepomáha, môžete skúsiť iné kyslé prípravky.

Jeden z komentujúcich prišiel so zaujímavou radou, ktorou postup ešte vylepšil. "Ja som vodný kameň doslova natieral octom na štetci a fungovalo to. Biely ocot zoženiete vo väčšine supermarketov."