Astrológovia prezradili, ktoré znamenie je najmanipulatívnejšie: Víťazom je... tipli by ste ho?

Snáď nikoho, kto sa narodil v nasledujúcich šiestich znameniach neurazí, že ich odborníci na astrológiu označili za osoby, ktoré sú manipulatívne a vypočítavé. Pod ich povahové črty a spôsob správania sa totiž podpísali hviezdy, ktoré vysvetľujú, prečo títo ľudia konajú tak, ako konajú.

PANNA

Zatiaľ čo o Pannách je známe, že sú jemné a veľkorysé, pod ich láskavou osobnosťou sa skrýva osoba, ktorá chce ostatným vnútiť to, čo chcú práve ony. "Ich manipulácia sa však prikláňa k pasívno-agresívnemu prejavu," hovorí astrologička Maria Hayesová. Pravdepodobne ich pristihnete v komentároch, zastretých hrozbách alebo sa hrajú na obeť, aby si vydobyli to, čo chcú. "Ťažko povedať, či je Panna manipulatívna. Toto znamenie dokáže dobre skrývať tajomstvá, a preto je ešte ťažšie odhaliť jeho motívy."

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

LEV

Levy milujú pozornosť. Vždy, keď sa im nedostáva uznanie od ľudí, od ktorých to chcú, prejaví sa ich manipulatívna črta. "Majú tendenciu robiť reverznú psychológiu a hovoria svojim blízkym, že by urobili alebo dostali veci, ktoré chcú sami, len preto, že druhá strana to nemôže alebo neurobí v ich mene," uviedla Hayesová. Toto znamenie sa rozhodlo pre vyvolávanie pocitu viny, pričom manipulovaní ľudia si to pravdepodobne ani neuvedomia alebo až neskôr pochopia, že ich niekto ovláda. Môžete tiež očakávať, že Levy zaútočia na vaše sebavedomie. "Ak máte s Levom rovnaký talent ako on, nechá vás zažiariť ako prvého, potom sa postaví na pódium ako druhý v snahe prežiariť vás a často im to aj vychádza," dopĺňa astrológ Ryan Marquedt. To môže stlmiť vaše vlastné svetlo a spôsobiť, že sa budete chcieť vzdať niečoho, čo robíte radi, pretože sa už necítite byť toho hodní.

RYBY

Nečakali by ste, že Ryby budú manipulatívne, a to je aj dôvod, prečo sú v tom také dobré. Vedia, ako si omotať ľudí okolo prsta a zveličujú dobré veci, ktoré pre nich urobili. Ak niečo chcú, nemajú problém vyjadrovať všetky svoje pozitívne vlastnosti, aby si ľudia mysleli, že si to skutočne zaslúžia. Marquedt opisuje ich manipuláciu ako kúzelnícky trik. "Ryby vedia, ako zaujať a ako použiť pohľad šteniatka, aby ste pre ne robili veci, ktoré ani nechcete." Ich motto by mohlo znieť "láskavosť je zbraň", pretože ju využijú vždy, keď im to prinesie úžitok.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Pixabay

VÁHY

Keďže Váhy sú zbehlé v udržiavaní rovnováhy, tak vedia, ako použiť správnu zmes dobra a zla, aby sa uistili, že dostanú všetko, čo chcú. Pokúsia sa konať nevinne, ale ich manipulácia nie je príliš rafinovaná a ľudia, ktorí ich dobre poznajú, im na všetko postupne prídu. Ako znamenie, ktorému vládne Venuša, sa Váhy naučili byť dobré v tom, aby ste si mysleli, že robiť to, čo chcú, bol vlastne váš nápad. Pozorujú ľudí okolo seba, aby zistili, aké sú ich spúšťače a slabé stránky, aby mohli ľahko dostať to, čo chcú a zároveň sa vyhnúť konfrontácii a zložitým rozhovorom.

BLÍŽENCI

Blíženci budú prví, ktorí obvinia niekoho iného, aby sa mohli vyhnúť kritike. "Ich vládca je Merkúr, a preto sú inteligentní, dôvtipní a dokážu očariť. Majú veľa nápadov a túžob a dokážu si naplánovať rôzne činnosti tak, aby dosiahli to, čo chcú," objasňuje astrologička Jill Loftisová. Pre každého, kto Blížencom skríži cestu, môže ísť o brutálny stret. Nemajú problém zradiť, pretože sú znamením s viacerými tvárami,. Toto spôsobí, že ich obeť akceptuje svoj osud a Blíženci pokračujú vo svojom živote tak, akoby sa osobe, ktorú prenasledovali kvôli vlastnému prospechu, nič nestalo.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

ŠKORPIÓN

Asi nie je žiadnym prekvapením, že najmanipulatívnejším znamením zverokruhu je Škorpión. "Sú tichí a darí sa im v tmavých kútoch, odkiaľ môžu dobre pozorovať ľudí, aby mohli využiť ich slabosti," uviedla Hayesová. Môžete očakávať, že toto znamenie bez zaváhania niekoho bezočivo zmanipuluje a pôsobí pri tom presvedčivo. "Je známe, že Škorpión je veľmi presvedčivý v rozprávaní, vďaka čomu si druhá strana myslí, že sa mýli, aj keď neurobí vôbec nič." Toto z neho robí jedno z najbrilantnejších a najnebezpečnejších znamení.