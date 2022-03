Ak zbadáte vo svojom PODPAZUŠÍ tento príznak, choďte k lekárovi: Môže ísť o signál vážnej choroby

U pacientov s cukrovkou sa môže vyskytnúť množstvo kožných zmien súvisiacich s ochorením. Jednou z nich je stav známy ako acanthosis nigricans, ktorý sa objavuje vo forme tmavej, zhrubnutej, pokožky zamatovej farby obklopujúcej kožné záhyby v oblasti slabín, krku, lakťov, kolien alebo hrudníka (pod prsiami), ale často aj v podpazuší. Postihnutá koža môže zapáchať alebo svrbieť. Niektorí ľudia si tiež môžu všimnúť malé, mäkké kožné výrastky v postihnutej oblasti.

Podľa Americkej akadémie dermatológie (AADA) môže byť acanthosis nigricans prvým znakom toho, že trpíte cukrovkou. V niektorých prípadoch sa môže objaviť už v prediabetickom štádiu, pričom ochorenie je v tomto štádiu ešte reverzibilné. Pokiaľ si teda na svojom tele všimnete tento typ sfarbenia kože, je dôležité okamžite kontaktovať svojho lekára. Stále môže byť čas na prevenciu cukrovky prostredníctvom zmien životného štýlu, ako je vylepšená strava, cvičenie, odvykanie od fajčenia a riadenie hladiny cukru v krvi.

Cukrovka môže zmeniť vašu pokožku mnohými spôsobmi; môžu sa objaviť pľuzgiere, škvrny na holeniach, skleróza prstov či vredy na nohách. Ak sa však u vás vyvinula acanthosis nigricans, môže to byť spôsobené tým, že príliš veľa inzulínu v tele spôsobuje rýchlu reprodukciu kožných buniek, tvrdia odborníci z Kliniky Mayo v Clevelande. Kvôli pigmentácii pokožky majú najväčšie riziko vzniku acanthosis nigricans jedinci určitého etnického pôvodu, konkrétne afrického, karibského, juhoamerického, stredoamerického Indiáni.

Vznik acanthosis nigricans najčastejšie naznačuje inzulínovú rezistenciu, ale môže mať aj iné základné príčiny. Ak to nie je spojené s cukrovkou alebo prediabetom, stmavnutie a zhrubnutie kože môže byť spôsobené obezitou alebo poruchou žliaz, informuje AADA. Už menej často súvisí s Addisonovou chorobou, poruchou hypofýzy, terapiou rastovým hormónom alebo problémami so štítnou žľazou. Acanthosis nigricans je tiež považovaný za potenciálny vedľajší účinok určitých liekov vrátane perorálnych kontraceptív. V zriedkavých prípadoch môže naznačovať rakovinový nádor vo vnútornom orgáne, ako je žalúdok alebo pečeň. Je dôležité poznamenať, že acanthosis nigricans sa môže vyskytnúť aj u inak zdravých jedincov, takže tmavá koža v podpazuší nemusí nevyhnutne signalizovať nejaký zdravotný problém. Vždy je však dobré prekonzultovať to s lekárom.