Študent (19) na druhý deň dojedol obed spolubývajúceho: Nasledoval horor, prišiel o nohy

HENNIKER - Podľa správy zverejnenej v časopise New England Journal of Medicine museli lekári amputovať časť dolných končatín istému študentovi po tom, ako zjedol zvyšky jedla z predchádzajúceho dňa. Detaily tohto neuveriteľného a zároveň veľmi smutného prípadu boli zdokumentované aj na kanáli YouTube.

Prípad študenta z amerického štátu New Hamsphire identifikovaného len ako "JC" naháňa hrôzu. Všetko to odštartovala konzumácia jedla z predchádzajúceho dňa. Ryžu, kuracinu a čínske rezance si objednal jeho spolubývajúci. Nezjedol však celú porciu a zvyšok nechal v chladničke. Podľa videa zverejneného na YouTube zostalo devätnásťročnému mladíkovi nevoľno hneď po tom, ako dojedol. Zvracal a keď sa jeho stav nelepšil, vyhľadal lekársku pomoc. Mal horúčku a pulz 166 úderov za minútu, tak boli lekári nútení uviesť ho do umelého spánku. Ešte predtým im stihol povedať, že sa u neho nikdy neprejavili žiadne alergie, absolvoval všetky detské očkovania, vyfajčil dva balíčky cigariet týždenne, denne fajčil marihuanu a nepil veľa alkoholu.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Pacienta previezli helikoptérou na oddelenie JIS do inej nemocnice, kde absoloval ďalšie špeciálne vyšetrenie. "Bolo mu veľmi zle dvadsať hodín pred hospitalizáciou. Mal silné bolesti brucha a zvracal po tom, ako zjedol večeru, ktorá bola objednaná deň predtým z reštaurácie. Päť hodín pred prijatím do nemocnice sa na jeho tele objavili fialové fľaky, preto ho kamarát priviezol na pohotovosť," uvádza sa v správe. Prípad je ďalej detailne opísaný vo videu doktora Bernarda, ktorý vysvetľuje, že ťažkosti pacienta súviseli s agresívnou bakteriálnou infekciou. Postupne mu zlyhali obličky a začala sa mu zrážať krv. Všetky symptómy sa objavili do 24 hodín po konzumácii spomínaného jedla.

Výsledky krvných testov z prvej nemocnice potvrdili prítomnosť baktérie Nneisseria meningitidis (meningokok), ktorá je pôvodcom jedného druhu meningitídy. Ak je táto baktéria prítomná v krvi, cievy dilatujú, krvný tlak sa zníži a bráni prenikaniu kyslíka do orgánov. Malé zrazeniny sa začínajú zachytávať na cievach a blokujú cirkuláciu krvi. Dochádza tak k postupnému odumieraniu tkaniva. Tento stav je známy ako purpura fulminans a reflektuje názov farby, po ktorej je pomenovaný. Kým bol stav pacienta stabilizovaný, vyvinula sa u neho gangréna, takže mu museli lekári amputovať všetkých desať prstov na rukách a nohy tesne pod kolenami. Baktéria, ktorá sa nachádzala v jedle, sa šíri slinami. Spolubývajúci, ktorý zjedol časť porcie hneď, ako si ju objednal v reštaurácii, vraj tiež zvracal. Jedlo však nechal v chladničke a JC ho, nanešťastie, na druhý deň našiel a skonzumoval, píše The Independent.

Neskôr sa zistilo, že študent bol zaočkovaný proti meningitíde ako dvanásťročný, ale neabsolvoval opakovanú vakcináciu, ktorá je odporúčaná štyri roky po prvej dávke. Išlo teda o nešťastnú náhodu. Bohužiaľ, nikto už nikdy nezistí, ako baktéria prenikla do jedla. Stav mladíka sa zlepšil o 26 dní. Jeho život sa, samozrejme, dramaticky zmenil, ale rozhodujúci je fakt, že sa ho podarilo zachrániť.