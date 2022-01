Matka si pri kúpaní dcéry všimla na nej niečo čudné: Teraz dievčatko bojuje o život! Pozor na tieto príznaky

Pri pohľade na šesťročnú Aliannah bezvládne ležiacu na nemocničnom lôžku si iba málokto dokáže predstaviť, že iba pred niekoľkými týždňami sa ešte plná síl naháňala so svojimi sestrami. Potom ale začala zvracať a mala teplotu. Jej mama Bianca Collinsová vraj nebola príliš znepokojená, pretože v tom období sa medzi deťmi šírilo množstvo črevných viróz. Radšej však neposlala dcéru do školy. Ako ubiehali hodiny, jej stav sa zhoršoval. Začala byť letargická a odmietala jesť a piť. Keď prišiel čas kúpania, Bianca si všimla, že má na brušku svetlofialové škvrny. "Komunikovali sme cez Facetime. Videla som, že má fľaky na bruchu a v okolí očí a aj ústa mala celé fialové. Prišlo to z ničoho nič," uviedla Collinsovej sestra Hailey.

Bianca okamžite uháňala s dcérou do nemocnice, kde jej lekári diagnostikovali meningokokovú infekciu. Hneď ju izolovali, mala extrémne nízky pulz - len 38 úderov za minútu, a 40-stupňovú horúčku. Následne ju nechali previezť do neďalekej detskej nemocnice, kde ju uviedli do indukovanej kómy. Matke zároveň oznámili, aby sa pripravila na najhoršie. "Povedali nám, že žije z minúty na minútu, bolo to hrozné. Bianca sa úplne psychicky zrútila," hovorí Hailey. Fľaky sa postupne rozrástli na väčšinu tela dievčatka a stmavli. Prvých pár dní bolo desivých. Hoci bol stav malej pacientky mimoriadne nestabilný, jej rodina sa odmietla vzdať nádeje.

Sčerneli jej prsty

Po niekoľkých dňoch prišli, našťastie, prvé pozitívne správy, keď Aliannah už nebolo nutné udržiavať v kóme. Stále je však pod vplyvom liekov. V dôsledku prirodzeného boja jej imunitného systému však u nej nastala sepsa, čiže otrava krvi. Došlo k nej, keď chemikálie uvoľnené v krvnom obehu v boji proti infekcii spustili zápal v celom tele. V končatinách dievčatka došlo k pozastaveniu krvného obehu a sčerneli jej prsty na nohách a rukách. Lekári preto nevylúčili ich amputáciu. Keďže Aliannah snívala o tom, že budúci rok pôjde na gymnastiku, správa o možnej amputácii bola pre jej rodičov srdcervúca. "Nikdy sa jej nevráti pulz do prstov. Lekári hovoria, že jednoducho klesnú prirodzene od kĺbu nadol. Čierne má aj spodky chodidiel," povedala nešťastná matka.

Jej dcéra je ale bojovníčka, čo dokazuje fakt, že pred pár dňami lekári zaznamenali v jej nohách slabý pulz. Navyše už nie sú čierne, ale tmavočervené, čo je dobré znamenie. Po odstránení dýchacej trubice všetci dúfajú, že Aliannah sa čoskoro vráti na svoju obľúbenú kolobežku. Počas toho, ako leží na jednotke intenzívnej starostlivosti, jej rodina spustila finančnú zbierku, aby získala prostriedky na lekársku starostlivosť, ktorú bude potrebovať v budúcnosti. Hailey a Bianca sa zároveň chcú podeliť o túto skúsenosť s ostatnými rodinami. "Ľudia by mali vedieť, ako rýchlo toto ochorenie postupuje," vyhlásili. Keďže baktéria meningokok môže byť v tele päť až sedem dní pred objavením akýchkoľvek fyzických príznakov, matka apeluje na rodičov, aby nepodceňovali zmeny na pokožke svojich detí. "Tie fľaky nevyzerajú ako bežné modriny. Ak sa objavia a po stlačení nemenia farbu, mali by ste ísť do nemocnice," upozornila Hailey.