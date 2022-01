VIDEO Vidiečania ostali v úžase z toho, aké teliatko sa narodilo: Keď ho uvidíte celé!

Teľa narodené na indickej farme pritiahlo pozornosť návštevníkov, ktorí veria, že je to vtelený hinduistický boh Šiva vďaka svojmu tretiemu oku a páru nozdier navyše. Napriek týmto deformáciám je zviera považované za zdravé. Samica kravy už predtým porodila dve normálne a zdravé mláďatá, ktoré sú v súčasnosti už dospelé.

Niektorí miestni obyvatelia veria, že narodenie zvieraťa prinesie dedine šťastie a prosperitu. "Hneď, ako sa narodilo, mysleli sme si, že má nejakú ranu na čele. Potom sme ale pomocou baterky zistili, že má tretie oko a štyri nosné dierky," povedal farmár Neeraj Chandel. Niektorí ľudia teliatku dokonca priniesli dary v podobe kokosových orechov a kvetov. Zdá sa, že výskyt tretieho oka spôsobila hormonálna porucha. Mláďa váži okolo 13 kilogramov a má dlhší jazyk než ako akékoľvek iné teľa. "Pohybuje sa normálne, pije mlieko z matkinho vemena a používa tretie oko na čele. Je to akoby nás navštívil Boh," dodal Neeraj.

Podľa súkromného lekára Madana Ananda je narodenie teľaťa len ďalším prípadom deformácie. Nemá to nič spoločné s poverami ani s vierou. "Ľudia by to mali vedieť, najmä tí, ktorí sú z vidieckych oblastí a majú tendenciu uctievať takéto zvieratá," vysvetlil s tým, že miestni veterinári zvykli organizovať informačné kampane, aby sa takýmto praktikám vyhli.