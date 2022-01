Lekári upozorňujú na novú infekciu FLURONA: Čo to je a aké má príznaky?

PETACH TIKVA - V Izraeli sa vyskytli prípady dvojitej infekcie koronavírusom a chrípkou. To viedlo odborníkov k vytvoreniu nového termínu -flurona. Neskôr sa tieto prípady objavili aj v Brazílii, čo vyvolalo množstvo oprávnených obáv. Experti preto vysvetlili, čo presne je flurona, aké sú jej príznaky a na čo si treba dať pozor. Zbystriť by mali najmä tehotné ženy.

Vedci informovali o zriedkavom prípade mladej ženy z Izraela, u ktorej sa vyskytla dvojitá infekcia koronavírusom aj chrípkou. Priebeh jej choroby je mierny. S týmto prípadom sa objavil nový termín "flurona", ktorým experti klasifikujú spomínajú infekciu.

Čo je to flurona a aké sú príznaky?

Fluronou človek trpí vtedy, keď sa nakazí koronavírusom aj chrípkou zároveň. Úroveň výskytu chrípky zostala od pandémie celosvetovo nízka, no v chladnejších mesiacoch existuje väčšia šanca, že miera infekcie stúpne. To spolu s rýchlym šírením omikronu po celom svete znamená, že je pravdepodobné, že sa objavia ďalšie prípady flurony. Mladá Izraelčanka, ktorá bola tehotná a neočkovaná, vykazovala mierne príznaky, keď bola testovaná v nemocnici Beilinson v meste Petach Tikva.

Israel reports first case of ‘flurona’ – rare double infection of Covid and influenza https://t.co/O2a5pJIktR — The Independent (@Independent) January 2, 2022

Omikron, ktorý je v súčasnosti dominantným variantom vírusu SARS-CoV-2, sa do značnej miery prejavuje príznakmi podobnými prechladnutiu alebo chrípke. Najlepšie je preto nechať sa otestovať, ak pociťujete niektorý z príznakov, a oddýchnuť si, ak sa necítite dobre, ale nemáte COVID-19, keďže šíriť chrípku je podobne nebezpečné.

Symptómy ochorenia COVID-19 sú horúčka alebo triaška, kašeľ, dýchavičnosť, ťažkosti s dýchaním, únava, bolesti svalov alebo tela, bolesť hlavy, strata chuti, resp. čuchu, bolesť hrdla, upchatý nos alebo výtok z nosa či nevoľnosť. Medzi príznaky chrípky zas patrí horúčka alebo pocit horúčavy, kašeľ, bolesť hrdla, nádcha, bolesti svalov alebo tela, bolesti hlavy, únava, zvracanie a hnačka (častejšie u detí).

Zdroj: Getty Images

Prečo sa objavila flurona?

Šéf gynekologického oddelenia v nemocnici Beilinson Arnon Vizhnitser povedal: "Minulý rok sme neboli svedkami prípadov chrípky medzi tehotnými alebo rodiacimi ženami. Dnes sme svedkami prípadov koronavírusu aj chrípky." Poznamenal tiež, že je vidno čoraz viac tehotných žien s chrípkou. "Určite je to veľká výzva vysporiadať sa so ženou, ktorá príde tehotná s horúčkou. To je najmä vtedy, keď neviete, či je to koronavírus alebo chrípka, a tak im hovoríte rovnaké veci. Väčšina chorôb má respiračný pôvod," vysvetlil.