KORONAVÍRUS Česká vláda skrátila karanténu: Povinné testovanie všetkých zamestnancov

"Omikron je rýchla nákaza s rýchlym nástupom," povedal minister zdravotníctva Vlastimil Válek po rokovaní vlády. Karanténa a izolácia sa v ČR od utorka 11. januára skrátia na päť kalendárnych dní. Po ich ukončení nebude potrebné absolvovať test.

Minister dodal, že do karantény budú po kontakte s rizikovou osobou nastupovať i ľudia, ktorí sú zaočkovaní alebo prekonali covid. To doteraz nemuseli – pokiaľ neboli z tej istej domácnosti. Vláda neskôr v tlačovom vyhlásení doplnila, že po ukončení karantény alebo izolácie bude na ďalších päť dní povinné nosenie respirátora na miestach, kde je možné stretnúť sa s ďalšími ľuďmi.

Osoby, ktoré nastúpili do karantény pred utorkom 11. januára, v nej budú musieť stráviť minimálne sedem dní, keď ju môžu ukončiť negatívnym výsledkom PCR testu. U nakazených osôb však musí izolácia trvať 14 dní.

Povinné testovanie zamestnancov

Povinné testovanie zamestnancov vstúpi do platnosti 17. januára. "Všetci sa budú testovať pomocou antigénových testov dvakrát do týždňa," povedal minister Válek. Dodal, že tieto testy budú uhrádzané z verejného zdravotného poistenia. Plošné testovanie bude trvať dva alebo tri týždne v závislosti od vývoja variantu omikron. "Maximálne to bude platiť ale tri týždne," povedal Válek.

V súčasnosti sa musia testovať len pracovníci, ktorí nie sú kompletne zaočkovaní alebo v období posledných šiestich mesiacov neprekonali ochorenie COVID-19. Testovanie je pre nich povinné raz týždenne.

Dôvodom na skrátenie karantény a izolácie bola okrem iného aj obava, že z dôvodu veľkého množstva nakazených a osôb v karanténe by mohli chýbať pracovníci v kľúčových odvetviach hospodárstva, píšu Novinky.cz s odvolaním sa na predošlé vyjadrenia členov vlády.