Zaťahujete brucho, aby ste vyzerali štíhlejšie? Experti varujú, prestaňte s tým! Takto vám to škodí

WASHINGTON - Heather Jeffcoatová, ktorá už dvadsať rokov pracuje ako fyzioterapeutka, vášnivo rada pozoruje ľudí. "Všímam si, ako chodia. Ako stoja. A vravím si, tento človek vyzerá, že úporne sťahuje brušné svaly," povedala denníku The Washington Post. Tento trik je vraj ale zdraviu škodlivý.

Mnohí ľudia v snahe vyzerať štíhlejšie zaťahujú brucho. V Jeffcoatovej to vraj hneď prebúdza jej fyzioterapeutické inštintky. "Zaujíma ma, či ich bolí chrbát alebo či trpia dysfunkciou panvového dna." Rozšírenosť tohto zvyku môžeme do značnej miery pripísať bežnému prístupu k fitness, ktorý sa až príliš zameriava na brušné svaly, a tiež spoločenským meradlám krásy zdôrazňujúcim ploché brucho, uviedla docentka katedry fyzioterapie Michiganskej univerzity Julie Wiebeová.

Fyzické aj psychické následky

Vťahovanie brucha a udržiavanie brušných svalov napätých pri kažodennej práci sa môže zdať neškodné, ale Wiebeová aj ďalší odborníci tvrdia, že tento zvyk môže mať časom fyzické i psychické následky. Okrem možného postihnutia svalov panvového dna, ktoré sa podieľajú na držaní tela, močenia, stolice a seue, by neustále vťahovanie brucha mohlo zmeniť napríklad spôsob dýchania. Termín "sťahovanie brucha" označuje stav, kedy ľudia aktivujú hornú časť brušných svalov a držia ich dlhší čas v stiahnutom stave, vysvetlila Sarah Hwangová, odborná asistentka fyzioterapie, rehabilitácie, pôrodníctva a gynekológie na Feinbergovej lekárskej fakulte Severozápadnej univerzity.

Ak sa človek snaží tieto svaly vytrénovať tak, aby boli neustále v aktívnom, stiahnutom stave, môže to ovplyvniť celý stred tela, vrátane svalov panvového dna. Hwangová podľa svojich slov pravidelne rieši problémy spojené s neustále napínanými brušnými svalmi u svojich pacientov. Keď si človek zvykne stále sťahovať šikmé brušné svaly, môže tým preťažovať svaly panvového dna, čo môže spôsobiť problémy ako inkontinencia, lebo ich ešte zhoršiť u ľudí, ktorí sú na ne náchylní. Podľa Wiebeovej to ale nie sú jediné nepriaznivé vedľajšie účinky neustáleho vťahovania brucha. Po čase si môžete všimnúť, že je pre vás ťažšie sa nadýchnuť, alebo sa môže objaviť bolestivosť stuhnutosť v dolnej časti chrbta a bedier. Stiahnuté svaly sú tiež menej schopné reagovať, čo môže napríklad ovplyvniť schopnosť tela absorbovať nárazy pri aktivitách ako je beh.

Podľa odborníkov nie je vždy ľahké sa tohto zlozvyku zbaviť a naučiť sa uvoľniť svaly. Zvlášť, keď je spojený s ideálom krásy v podobe plochého brucha. V skutočnosti ale väčšina ľudí vrátane tých, ktorí sú celkovo zdraví, nemá vyrysované brucho. Držať neustále zovreté brušné svaly nie je z dlhodobého hľadiska zdravé správanie. Zlozvyku sa zbavíte tak, že najprv si musíte uvedomiť, že zvierate brušné svaly aj vtedy, keď to nepotrebujete. Zatiaľ čo pri zdvíhaní činky je potrebné ich zapojiť, nemali by ste tak robiť napríklad keď stojíte v rade v obchode alebo vo výťahu. Môže to totiž mať aj nepekné vizuálne dôsledky v podobe vyklenutia podbruška či rozšírenia hrudného koša.

Zlozvyk sa dá odnaučiť

Ak sa od sťahovania brušného svalstva chcete odnaučiť, odporúčajú experti vedome sa snažiť uvoľniť a povoliť svaly. Tým, ktorým sa nedarí uvoľniť v stoji či v sede, radia kľaknúť si na všetky štyri a nechať pomocou gravitácie brucho klesnúť až k podlahe. Medzi ďalšie techniky patria takzvané dýchanie do brucha alebo masáž. Nemenej dôležité je ale aj prijatie samého seba. "Obraz tela hrá veľkú rolu vo vlastnom sebavedomí a niektorým pri ňom pomáha práve plochšie, pevnejšie brucho. Ale cena zaň je vysoká. Možno máte plochšie brucho, ale nevyzeráte kvôli jeho večnému zaťahovaniu napäto? Aký máte úsmev, čo sa vám odráža v očiach? To je celkový obraz, ktorý ľudia vidia. A na ňom by vám malo záležať najviac," dodala psychologička zo Cincinnati Ann Kearneyová-Cookeová, ktorá sa špecializuje na problematiku vnímania tela a poruchy príjmu potravy.