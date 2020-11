Vedci vyvrátili populárnu TEÓRIU o chudnutí: Vôbec nepomáha, kalórie dávajte dole inak!

Zásadu bohatých a veľkých raňajok dodržiavali už naši starí rodičia, ktorí vždy tvrdili, že raňajkovať by sme mali ako králi. Uplatňujú ju aj mnohí tréneri a výživoví poradcovia. Podľa nich práve veľká porcia jedla hneď zrána naštartuje metabolizmus, ktorý potom počas dňa pracuje na plné obrátky a dostatočne spaľuje kalórie. Najnovšia štúdia amerických vedcov však túto teóriu spochybňuje. V rámci nej sledovali 41 žien s nadváhou. Ich priemerný vek bol 59 rokov a počas dvanástich týždňov absolvovali odlišné stravovacie programy. "Už dlho sme sa zaoberali otázkou, či čas stravovania ovplyvňuje spôsob, akým telo využíva a ukladá energiu. Väčšina predchádzajúcich štúdií nebola založená na kontrole počtu kalórií. Nebolo preto jasné, či ľudia, ktorí jedli skôr, prijali menej kalórií. Jedinú vec, ktorú sme v tejto štúdii zmenili, bol čas stravovania," vysvetlila šéfka výskumného tímu, doktorka Nisa Maruthurová.

Zdroj: Getty Images

Spolu s kolegami obmedzila stravovanie v ranných hodinách u tých žien, ktoré mali cukrovku alebo predispozíciou na toto ochorenie. Ďalšej skupine obmedzovali príjem kalórií večer. Väčšina účastníčok boli Afroameričanky s prediabetesom alebo cukrovkou, ktoré prijali 80 percent kalórií do 13.00 hod. Ďalších dvadsať percent sa stravovalo počas dvanástich hodín vo zvyčajných časoch a v sledovanom období konzumovali polovicu denných kalórií po 17:00. Všetkým respondentkám boli podávané rovnaké vopred pripravené a zdravé jedlá. Vedci im pravidelne merali krvný tlak a zaznamenávali hmotnosť. Neskoršia analýza týchto údajov odhalila, že ženy v oboch skupinách chudli a mali znížený krvný tlak bez ohľadu na to, kedy jedli. "Mysleli sme si, že skupina s časovým obmedzovaním stravovania schudne viac. To sa však nestalo," uviedla Marutheová.

Zdroj: gettyimages.com

Výskumníci nespozorovali žiadny rozdiel v chudnutí u žien, ktorí jedli väčšinu kalórií v skorších hodinách v porovnaní s tými, ktoré ich prijímali neskôr v priebehu dňa. Nezaznamenali ani účinky na krvný tlak. Momentálne zhromažďujú podrobnejšie informácie o krvnom tlaku nameranom počas 24 hodín a dokumentujú aj parametre ako hladinu cukru v krvi, inzulín a niektoré hormóny. Tieto zistenia im pomôžu lepšie pochopiť vplyv časovo obmedzeného stravovania na kardiometabolické zdravie.