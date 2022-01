Lekári upozorňujú na pravidlo 60 sekúnd pri pôrode: Dokáže zachrániť životy detí

Výskumníci z Univerzity v Sydney porovnávali zdravotný stav 1500 detí narodených o desať alebo viac týždňov skôr. Zistili, že oneskorené prestrihnutie pupočnej šnúry o šesťdesiat sekúnd u detí, ktoré nepotrebovali okamžitú resuscitáciu, znížilo relatívne riziko úmrtia a vážneho postihnutia dieťaťa, ako je detská mozgová obrna alebo problémy s učením, o 17 percent. Bolo tiež zistené približne 30-percentné zníženie rizika úmrtia pred dosiahnutím dvoch rokov.

Zdroj: Getty Images

Oneskorené prestrihnutie pupočnej šnúry jednoducho poskytne viac času na to, aby sa krv z placenty dostala k dieťaťu, čo pôsobí pozitívne na celkový zdravotný stav. "Ide o jednoduchý a všeobecne dostupný zásah, ktorý možno aplikovať globálne," uviedla bioštatistka a autorka štúdie Kristy Robledová. Z výskumu zverejneného v časopise The Lancet Child and Adolescent Health tiež vyplýva, že približne o 15 percent menej dojčiat, ktoré mali oneskorene prestrihnutú pupočnú šnúru, potrebovalo po narodení krvnú transfúziu.

Spoluautor a špecialista na novorodeneckú medicínu z Univerzity v Sydney William Tarnow-Mordi uviedol, že výskum poskytol dosiaľ najjasnejší obraz o špecifickejších cieľoch oneskoreného prestrihnutia. Zároveň vysvetlil, že existuje celé množstvo pokynov pri strihaní pupočnej šnúry u predčasne narodených detí. Podľa nich by k prestrihnutiu malo dôjsť medzi tridsiatimi sekundami a tromi minútami.

Zdroj: Getty Images

Štúdia nadväzuje na austrálsku metaanalýzu a systematický prehľad 42 klinických štúdií zahŕňajúcich 5772 dojčiat na celom svete, ktoré boli publikované začiatkom tohto roka. "Zakaždým, keď je v tejto oblasti viac dôkazov, ukazuje sa, akú dôležitú úlohu zohráva pupočná šnúra vo vzťahu k resuscitácii novorodencov," podotkla podpredsedníčka Medzinárodného styčného výboru pre resuscitáciu novorodencov Helen Lileyová.