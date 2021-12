Dve matky zomreli krátko po pôrode cisárskym rezom: Strašné utrpenie pred smrťou, mal ich nakaziť chirurg!

Úmrtia spôsobené HSV-1, jedným z dvoch kmeňov vírusu herpes simplex, sú u zdravých ľudí takmer neznáme. Ide o bežnú infekciu, ktorá môže spôsobiť vredy okolo úst alebo genitálií. V máji a júli 2018 však dve mladé matky zomreli na infekciu spôsobenú týmto vírusom. Kaderníčka Kimberley Sampsonová (†29) žila so svojou trojročnou dcérou v dome svojej matky v prímorskom meste Whitstable v anglickom grófstve Kent. Tehotenstvo podľa jej matky Yvette Sampsonovej prebiehalo hladko, 3. mája 2018 bola hospitalizovaná na pôrodnom oddelení Nemocnice kráľovnej Alžbety v Margate.

Nemohla jesť ani spať

Pôrod však postupoval pomaly a dieťa v tele matky uviazlo, lekári sa preto rozhodli vykonať cisársky rez. Sampsonová porodila syna, no potrebovala transfúziu krvi, pretože počas operácie utrpela zranenia. Po dvoch dňoch požiadala o prepustenie s dieťaťom. Mala ale veľké bolesti a napriek tomu, že ledva chodila, z nemocnice po svojich v sprievode svojej mamy. Bolesť sa však krátko nato zhoršila. "Zo dňa na deň sa to zhoršovalo, nemohla jesť ani spať," uviedla Yvette. Kimberley bola prevezená späť do nemocnice. Lekári si mysleli, že trpí bakteriálnou sepsou, predpísali jej preto antibiotiká. Tie však nezabrali a jej stav sa zhoršil. Nasledovala séria operácií, keď sa lekári snažili infekciu identifikovať a liečiť. Osem dní po tom, čo bola znovu prijatá do nemocnice, jej mikrobiológ navrhol vyskúšať antivírusový liek Aciklovir, ktorý sa používa na liečbu herpetických infekcií. Pacientka bola prevezená do Kings College Hospital v Londýne, kde jej diagnostikovali katastrofickú herpetickú infekciu. 22. mája 2018 zomrela.

Jedna smrť na herpes je zriedkavá, ale dve?

Jedna smrť na herpes je veľmi zriedkavá, ale len o šesť týždňov neskôr žena menom Samantha Mulcahyová zomrela v dôsledku rovnakej diagnózy. Tridsaťdvaročná opatrovateľka žila so svojím manželom Ryanom. Jej mama Nicola Fosterová povedala, že dcéra bola nadšená z prvého tehotenstva. Samantha pociťovala pôrodné bolesti štyri týždne pred termínom a v júli 2018 nastúpila do nemocnice Williama Harveyho v Ashforde, ktorá patrí do rovnakej siete nemocníc ako tá, kde sa narodilo Sampsonovej dieťa. Po sedemnástich hodinách kontrakcií a tlačení už bola Mulcahyová veľmi vyčerpaná. Kvôli znepokojivým výsledkom krvných testov nakoniec tiež podstúpila cisársky rez. Jej dcéra sa narodila zdravá, ale keďže lekári mali obavy z príznakov preeklampsie krvného tlaku, rozhodli sa čerstvú mamičku nechať na pozorovaní. Po troch dňoch sa jej stav začal zhoršovať, napriek tomu, že už nevykazovala známky preeklampsie. Napuchlo jej brucho, mala teplotu a zvýšený krvný tlak. Rovnako ako Kimberley, lekári si mysleli, že Samantha trpí bakteriálnou sepsou. Dostala aj antibiotiká, ale tie nezaberali. Začali jej zlyhávať orgány, previezli ju preto na jednotku intenzívnej starostlivosti, kde zostala štyri dni. Nepomohla ani následná operácia, žena zomrela.

Pitva odhalila, že zomrela na zlyhanie viacerých orgánov kvôli rozšírenej infekcii herpes simplex typu 1. Deti oboch žien podľa lekárov infikované neboli. Obe nebohé trpeli takzvanou primárnou infekciou, čo znamená, že to bolo prvýkrát, čo sa nakazili herpesom. Nemocničná analýza anamnézy žien naznačuje, že predtým nemali herpes, takže nemali žiadne protilátky proti vírusu. To v kombinácii so skutočnosťou, že ženy v neskorých štádiách tehotenstva majú zníženú účinnosť imunitného systému, ich urobilo zraniteľnejšími voči závažnej infekcii HSV.

Podľa patológa boli ženy infikované ešte pred hospitalizáciou

Viac ako rok po smrti žien dostali rodiny list od koronerky Katriny Hepburnovej, v ktorom ich informovala, že v týchto prípadoch nebude prebiehať žiadne vyšetrovanie a že medzi týmito dvoma úmrtiami neexistuje žiadna súvislosť. Taktiež sa v ňom spomína vyjadrenie patológa, ktorý vyšetroval obe úmrtia, že ženy boli infikované herpesom pred prijatím do nemocnice. BBC News sa dozvedelo o smrti Kimberley a Samanthy na jar roku 2021 a úzko spolupracovalo s pozostalými, aby sa pokúsilo zistiť, čo sa im stalo. Pri prezeraní zaslaných dokumentov si novinári všimli, že organizácia Public Health England (PHE) hľadala možný zdroj herpetických vírusov. Neboli však poskytnuté žiadne podrobnosti.

Rodina Kimberley následne požiadala PHE o prístup k tomuto vyšetrovaniu. To odhalilo dokumenty, ktoré vrhajú nové svetlo na obe úmrtia a po prvýkrát ukazujú významnú súvislosť medzi nimi. Medzi nimi sú dva e-mailové reťazce medzi zamestnancami PHE, sieťou nemocníc East Kent Hospitals Trust, niektorými orgánmi Národnej zdravotníckej služby a súkromným laboratóriom s názvom Micropathology. Z e-mailovej komunikácie je zjavné, že odborníci sa snažili zistiť, ako ženy ochoreli, či boli tieto dva vírusy geneticky identické a či mohli pochádzať zo spoločného zdroja. Ďalej sa v nej píše, že pri pôrodoch detí Sampsonovej Mulcahyovej asistovali tí istí dvaja lekári - pôrodná asistentka a chirurg, ktorý robil cisársky rez. Toto zjavné spojenie a možný zdroj infekcie vyvolalo obavy. Súkromné ​​laboratórium Micropathology sa pokúsilo sekvenovať genóm dvoch vírusov, aby sa zistilo, či sú rovnaké. Niekto z pracovníkov laboratória uviedol, že oba prípady vyzerajú ako chirurgická kontaminácia a žiada East Kent Hospitals Trust, aby poskytol výter z úst/výter z lézií od podozrivého chirurga. Sieť nemocníc to ale odmietla urobiť. E-maily tiež dokazujú, že testované časti vírusu boli identické.

Obe ženy pravdepodobne nakazil chirurg

Peter Greenhouse, konzultant v oblasti sexuálneho zdravia, ktorý sa zameriava najmä na herpetické vírusy, hovorí, že "nikdy si nemôžete byť stopercentne istý, čo sa v týchto prípadoch stalo, ale zo všetkých dôkazov, ktoré máme k dispozícii, je veľmi nepravdepodobné, že by sa ženy nakazili vírusom predtým, ako sa dostali do nemocnice", čo je v rozpore so stanoviskom patológa. Po preskúmaní dokumentácie, ktorú odhalila BBC, Greenhouse vypracoval teóriu toho, čo sa mohlo stať. Domnieva sa, že obe ženy náhodne infikoval chirurg počas cisárskeho rezu. "Jediným spoločným zdrojom v nemocničnom scenári by bol chirurg, ktorý vykonával operácie," vysvetlil.

Podľa jeho slov je možné, že chirurg mal herpetickú infekciu na prste, ktorá sa mohla dostať do brucha žien. Takáto infekcia sa v bruchu rýchlo šíri. Greenhousov scenár zároveň vysvetľuje, prečo ženy nemali žiadne vonkajšie lézie, ktoré sa normálne vyskytujú pri herpetickej infekcii. Všetci chirurgovia nosia počas operácie rukavice, ale je možné, že sa počas operácií roztrhli, čo umožnilo šírenie vírusu. Štúdia z roku 1990 naznačila, že až 54 percent rukavíc používaných pri cisárskych rezoch malo v sebe po vykonaní zákroku diery. East Kent Hospitals Trust vo svojom vyhlásení uvádza, že chirurg podstúpil verbálnu zdravotnú kontrolu pri práci, kedy uviedol, že nemal v anamnéze herpetickú infekciu a nemal žiadne poranenia rúk, hoci v čase operácie nebol testovaný na vírus. Greenhouse v súčasnosti vykonáva ďalší výskum úmrtí v nádeji, že matky s nevysvetliteľnými príznakmi podobnými sepse budú automaticky testované na herpes.