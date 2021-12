Ak zbadáte tento JAV na vašej hlave, choďte za lekárom: Môže to signalizovať vážne ochorenie

Mnoho ľudí s Parkinsonovou chorobou pociťuje prekvapivý príznak bez zjavnej súvislosti s týmto ochorením, a to mastnotu na pokožke hlavy. K tej dochádza kvôli zvýšenému kožnému mazu, olejovej látke produkovanej mazovými žľazami. To môže spôsobiť, že pokožka hlavy a vlasy budú mastné a lesklé. "Niektorí ľudia môžu mať len menšie problémy, zatiaľ čo u iných to už môže ovplyvniť ich každodenný život a spôsobiť im nepohodlie alebo rozpaky," vysvetlila zdravotnícka organizácia Parkinson‘s UK.

Toto zvýšenie kožného mazu sa môže prejaviť aj zreteľným zápachom spojeným s Parkinsonovou chorobou. Výskumníci tvrdia, že tento príznak sa môže jedného dňa ukázať ako diagnosticky užitočný. "Ak dokážeme definovať, čo je za týmto Parkinsonovým zápachom, možno dokážeme vyvinúť objektívne testy na diagnostikovanie choroby skôr. Meranie Parkinsonovej choroby takouto ľahko získanou vzorkou, tampónom z kožných sekrétov, by tiež umožnilo rozsiahlejší skríning," povedala odborníčka študujúca charakteristiky mazu u pacientov s Parkinsonovou chorobou Perdita Barranová.

Zdroj: Getty Images

Zatiaľ čo pokožka hlavy je postihnutá najčastejšie, môžete spozorovať aj mastnú pokožku na tvári, najmä okolo nosa a na vnútorných častiach obočia. Mnoho pacientov si tiež všimne zmeny na ušiach a vo vnútri uší, na očných viečkach, na hrudi alebo kdekoľvek v kožných záhyboch, napríklad pod prsiami, rukami a slabinami. Ak u seba zaznamenáte zvýšenú produkciu kožného mazu, ktorá má za následok mastnejšiu pleť, pamätajte, že toto je problém, ktorý postihuje veľa ľudí a existuje niekoľko možných vysvetlení. Austrálska zdravotnícka organizácia Parkinson‘s Victoria odporúča používať jemné mydlá alebo čistiace prostriedky bez mydla a vyhýbať sa výrobkom, ktoré obsahujú alkohol. Vlasy si umývajte častejšie a používajte pri tom šampón, ktorý je určený na mastné vlasy a proti lupinám. Plešatí muži môžu používať sorbolénový krém na pokožku hlavy, ktorý dočasne pomôže pri pocite nepohodlia alebo svrbenia hlavy. Účinné môžu byť aj šampóny s najmenej piatimi percentami oleja z čajovníka vďaka jeho antibakteriálnym, protiplesňovým a protizápalovým účinkom.

Zdroj: Getty Images

V niektorých závažných prípadoch sa u jedincov s Parkinsonovou chorobou môže rozvinúť seboroická dermatitída, ktorá môže viesť k tomu, že pokožka hlavy alebo iné oblasti kože sčervenajú, svrbia, odlupujú sa a sú zapálené. Na boj proti tomuto stavu vám lekár môže predpísať špeciálny šampón obsahujúci zložky ketokonazol a sulfid selénu, ktoré by mali upokojiť vašu podráždenú pokožku. Pomáha aj krátkodobý krém alebo masť na báze steroidov, ktoré pomôžu pri liečbe zápalu kože či liečivé ušné kvapky v prípade, že ochorenie postihlo váš zvukovod.