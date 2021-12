VIDEO Žena čakala s prvým sexom až do svadby: Trpká skúsenosť, explodovala mi vagína!

LONDÝN - Staré pravidlo hovorí, že počkaj so sexom až do svadby. V dnešnej dobe sa ním ale riadi už len málokto. Jedna žena o sebe prezradila, prečo si doslova priala, aby s prvým sexom nemusela čakať až do svadobnej noci. Bola to totiž pre ňu veľmi trpká skúsenosť.

Laci Beanová z USA vysvetľuje, prečo to na dlhé roky zruinovalo jej život. Na svojom TikToku odpovedala na príspevok iného muža, v ktorom sa uvádzalo nasledovné: "Chcem len povedať, že čakať na sex až do svadobnej noci je naozaj zlý nápad." Laci s ním úplne súhlasí. Ako pokračovala, vyrastala v 90. rokoch, kedy bolo podľa nej toto pravidlo ešte viacmenej v móde. "Dokonca som istú chvíľu uvažovala aj tak, že do svadby nikoho nepobozkám. S manželom sme teda technicky počkali na toto všetko až do svadby."

Žena vysvetlila, že k nejakým sexuálnym praktikám so svojím snúbencom prišlo už aj pred svadbou, ale samotný styk spolu nemali. "No a viete, naša svadobná noc bola teda úplné fiasko. Už cestou na medové týždne som v aute bola úplne v strese. Zavolala som svojej sestre, ktorá pracuje ako zdravotná sestra, a kričala jej do telefónu, že moja vagína explodovala."

Ďalšia vec s ktorou Beanová vyrastala, bolo to, že svoje sexuálne potreby a túžby musela odložiť bokom a sústredila sa len na to, aby bol jej muž spokojný. "Keďže moja výchova ma k tomu všetkému učila, že úlohou ženy je potešiť svojho manžela, a robiť všetko pre to, aby mu bolo dobre, inak by pozeral porno alebo by ma začal podvádzať. Trvalo mi niekoľko rokov, kým som sa cez to preniesla a teraz už nemám problém sa ho spýtať, že ako vyzerám v týchto tangáčoch. Teraz mám 32 rokov a stále sa ešte učím, ako to robiť s chlapom. Neznášam tú moju prekliatu výchovu," hovorí.

Jej video má na TikToku už takmer milión pozretí množstvo komentárov. Jeden muž sa vyjadril, že je to v pohode, pokiaľ je niekto založený až tak konzervatívne, ale nie je v poriadku to, ak ho k takému správaniu niekto núti. Ďalší podotkol, že mu mama odporučila, aby najskôr s partnerkou býval aspoň rok a až potom premýšľal o svadbe. Niektorí ženu dokonca prirovnali k autu. "Je dobré, keď si na aute pred kúpou ešte zajazdíš," uviedol jeden užívateľ.