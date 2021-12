Keď vás telo varuje: Ak cítite v noci túto bolesť, okamžite sa dajte vyšetriť u lekára

LONDÝN - U mnohých sa bolesti tela prejavia až po tom, ako si ľahnú večer do postele. Ak vás v noci potrápi táto zdanlivo nevinná bolesť, mali by ste zájsť k lekárovi. Experti vysvetlili, čo sa vám ňou telo snaží naznačiť.

Ak niekedy v noci pocítite bolesť v nohe, môže to byť viac než len dôsledok príliš dlhého času stráveného na nohách. Podľa lekárov môže ísť o varovný signál, že máte nebezpečne vysoký cholesterol. Hladina cholesterolu v krvnom riečisku zvyčajne nemá žiadne príznaky, ktoré by vás mohli upozorniť na niečo zlé. Keď sa však lipoproteín s nízkou hustotou (LDL), tiež známy ako "zlý cholesterol", začína hromadiť pozdĺž stien vašich krvných ciev v procese známom ako ateroskleróza, spôsobí to zúženie tepien, ktoré môže brániť prietoku krvi. To spôsobuje vznik periférneho arteriálneho ochorenia (PAD).

Práve bolesti chodidiel a nôh môžu byť prvým varovným signálom tohto stavu, pretože husté svaly nôh sú na zmenu citlivejšie. "Spočiatku, keď sa tepny zužujú, bolesť prichádza s námahou, pretože svalom rýchlejšie dochádza kyslík, ale keď sa to zhoršuje, bolesť sa môže objaviť aj v noci počas nečinnosti," vysvetlil praktický lekár a zakladateľ H3 Health vo Veľkej Británii Jeff Foster.

PAD sa môže prejaviť aj počas dňa ako silná alebo pálčivá bolesť pri chôdzi kdekoľvek v nohe od zadku až po lýtko. Keď sa však symptómy objavia v noci, môžu sa často prejaviť ako kŕče, napríklad v prstoch, predkolení alebo päte, upozornil Darren Schneider, riaditeľ Centra pre vaskulárnu a endovaskulárnu chirurgiu v New Yorku. Tieto bolestivé epizódy sa zvyčajne dajú zmierniť zvesením nohy z boku postele alebo presunutím sa na stoličku, aby gravitácia pomohla správnemu prietoku krvi do nôh. Napriek tomu by ste však mali o svojom stave upovedomiť lekára. Zvýšené zablokovanie tepien vedie k ešte intenzívnejším symptómom. "Pacienti si môžu tiež všimnúť, že ich končatina alebo chodidlo začne blednúť, brní v ňom a nemá pulz. Ak sa to deje, je to núdzová situácia," varuje Foster.

Keďže končatiny majú tendenciu byť s pribúdajúcim vekom chladnejšie, jedným z výpovedných príznakov PAD môže byť aj to, keď je jedna noha chladnejšia ako zvyčajne, zatiaľ čo druhá nie. Taktiež môže dôjsť k zmene farby vašej nohy, ktorá sa zmení z bielej, keď je zdvihnutá na posteli, na červenkastú alebo fialovú, keď visí zo stoličky.

Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) uviedlo, že udržiavanie hladín LDL v krvnom obehu pod kontrolou je nevyhnutné na udržanie celkového zdravia. Okrem neskorej fázy bolesti nôh, ktorá predchádza PAD, telo zvyčajne nevykazuje žiadne príznaky vysokého cholesterolu. Odborníci preto odporúčajú podrobiť sa krvným testom aspoň raz za päť rokov. Môžete tiež urobiť zmeny vo svojom jedálničku a životnom štýle, aby ste pomohli udržať hladinu LDL pod kontrolou. Mali by ste sa vyhýbať potravinám s vysokým obsahom nasýtených tukov, ako je maslo, syr alebo červené mäso. Namiesto toho skúste zvýšiť príjem potravín s vysokým obsahom vlákniny (ovsené vločky, fazuľa atď). Uprednostniť by ste tiež mali zdravé nenasýtené tuky nachádzajúce sa v potravinách, ako je avokádo, olivový olej či orechy. Rovnako by ste sa mali vyhýbať tabakovým výrobkom a tráviť aspoň 150 až 300 minút pohybovou aktivitou týždenne.