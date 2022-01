Neskutočné utrpenie: Keď chce mať dievčina (20) sex, TOTO musí začať robiť 60 hodín predtým

Teekay pred tromi rokmi diagnostikovali Mayerov-Rokitanského-Küsterov-Hauserov syndróm (MRKH). Táto zriedkavá vývojová porucha spôsobila, že dievčine sa úplne nevyvinuli pohlavné orgány. Musela tak čeliť nekompromisnej realite a prijať fakt, že nikdy nebude mať deti. Navyše, pred každým milovaním musí dlho cvičiť, aby sa pripravila na pohlavný styk. "Musím stráviť šesťdesiat bolestivých hodín naťahovaním svojej vagíny, len aby som mohla mať sex, pretože mám veľmi krátky vaginálny kanál. Používam dilatátory, pričom začínam s veľmi malým, nie väčším, ako je veľkosť malíčka. Musím to urobiť, aby sa môj vaginálny kanál zväčšil a mohla som mať sex bez toho, aby ma to bolelo. Pracujem desať hodín denne štyri dni v týždni, takže je náročné všetko to časovo zladiť," vysvetľuje.

Tento postup sa líši v závislosti od dĺžky vaginálneho kanála. "Sexom sa môže rozšíriť, ale je pravdepodobné, že to bude veľmi bolestivé, pretože tam v podstate nie je nijaký priestor. Je to individuálne, pretože niektoré ženy majú dostatočne dlhý vaginálny kanál, aby mohli mať sex a vtedy to môže byť nepríjemné len v začiatkoch." Predstava, že milovanie bude bolestivé, Kennedyovú desí, a preto robí všetko pre to, aby sa jej vyhla.

Prvú návštevu u lekára absolvovala v apríli 2019. Keď mu oznámila, že ešte nemala menštruáciu, myslel si, že by mohla mať syndróm polycystických vaječníkov a poslal ju na ultrazvuk. Keď uvidel výsledky, tak jej oznámil, že možno nemá iba maternicu. Neskôr jej bola diagnostikovaná práve MRKH. "Môj život sa úplne zmenil, všetky plány do budúcnosti o tehotenstve sú preč. Bol to veľký šok," hovorí Teekay, ktorá má aspoň vaječníky, takže ak by chcela, mohla by mať svoje vlastné biologické deti vďaka náhradnej matke. Ženy s touto diagnózou sa vraj najčastejšie stretávajú s komentárom, že majú šťastie, pretože nemajú menštruáciu. Teekay by ju ale podľa vlastných slov pokojne mala aj každý deň, len aby mohla mať svoje dieťa.

Zdroj: Getty Images

Jej cieľom je podporovať mladé a novo diagnostikované ženy s týmto ochorením. Vďaka svojej angažovanosti získala ďalšiu rodinu. "Mám túto diagnózu, ale nenechám sa ňou pohltiť a využijem ju vo svoj prospech na podporu ostatných a šírenie povedomia. Je to povzbudzujúce, že s tým môžem pomáhať druhým a zvyšovať povedomie, pretože nechcem, aby si tie ženy prešli tým, čím som si prešla ja," dodala mladá Britka, ktorá rozmýšľa aj o adopcii.