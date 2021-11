VIDEO Sestrička z hospicu prezradila, čo sa deje s umierajúcimi: Toto najčastejšie hovoria pred smrťou

Starať sa o člena rodiny, ktorý je ťažko chorý, je vždy veľmi náročné. Najťažšie okamihy však prináša zomieranie milovanej osoby. Najskôr je potrebné zmieriť sa s tým, že odchádza niekto, koho máte radi. Zároveň sa musíte vyrovnať so stavmi a situáciami, ktoré sú súčasťou umierania. Niektorí ľudia dokonca nedokážu prijať fakt, že sú v jednej miestnosti s umierajúcou osobou. Julie McFaddenová, ktorá pracuje v hospici, sa preto snaží rozprávaním o odchode klientov z tohto sveta vysvetliť, že ide o prirodzený proces, a že sa dá na túto situáciu vopred pripraviť. "Najlepšou časťou mojej práce je vzdelávať rodiny o smrti a umieraní a dávať im emocionálnu a fyzickú oporu. Aj to, že im pomáham pochopiť, čo môžu očakávať, je súčasťou môjho povolania," vysvetľuje.

Vo svojich príspevkoch uviedla aj to, že v posledných chvíľach zomierajúci vyslovujú slová ako "milujem ťa" alebo hovoria o svojich rodičoch, ktorí sú zvyčajne už mŕtvi. Iba nedávno diskutovala aj o niektorých javoch sprevádzajúcich koniec ľudského života. Vyzerajú vraj nenormálne, ale v skutočnosti sú úplne prirodzené. Skúsená zdravotná sestra na podnet užívateľov povedala, že väčšina prirodzene zomierajúcich v hospici vykazuje rovnaké príznaky a symptómy. Sú nimi upadanie do bezvedomia, zmeny dýchania, škvrnitosť pokožky a vylučovanie terminálnych sekrétov. "Sú normálne a nie bolestivé alebo nepríjemné. Naše telá sa o seba na konci života postarajú a čím menej do nich zasahujeme, tým lepšie," tvrdí.

Julie cez svoju platformu rada pomáha rodinám. Podporu môžu nájsť aj v hospicoch. Podľa nej sa normalizáciou smrti dá o nej ľudí vzdelávať. Tento nápad vraj McFaddenová dostala počas jednej rodinnej návštevy. "Moje netere boli na TikToku a robili tanečné videá. Neskôr som si ich pozerala. To mi vnuklo myšlienku založiť si vlastný účet a hovoriť ľuďom o smrti a umieraní. O štyri dni neskôr som to urobila a rozbehlo sa to. Robím to už šesť mesiacov a mám viac ako 340 000 fanúšikov. Je to neuveriteľné," dodala.