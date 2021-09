VIDEO Cestujúci na letisku ostali v šoku: Pozreli na batožinový pás a... aha, čo sa na ňom viezlo!

Ilustračné foto

NEW YORK - Zvyčajne keď čakáte na svoju batožinu po prílete na letisku, máte obavy, či sa práve tá vaša náhodou niekde nestratila. Určite nečakáte, že váš kufor cestuje spolu so zásielkou surového mäsa. Lebo presne to sa stalo na jednom americkom letisku.