VIDEO Učiteľka dokáže zistiť, že študenti okopírovali prácu z internetu: Takto viem, že je to plagiát!

LONDÝN - Britská učiteľka pomocou série veselých scénok nahliadla do výziev, ktorým pedagógovia čelia každý deň. V jednom zo svojich videí zobrazuje typy študentov po tom, čo učiteľ vyjde z miestnosti. Zábery sa tešia obrovskej popularite, veľa komentujúcich priznalo, že za školských čias robili to isté.

Učiteľka menom Trish sa na TikToku podelila o to, aký je skutočný život pedagóga, od odhalenia plagiátov až po starosti s tým, čo sa deje v triede, keď si musíte odskočiť do inej miestnosti k tlačiarni. Pedagogička zároveň uviedla, že dokáže zistiť, kedy študenti kopírujú svoje práce z internetu. Väčšinou si vraj nedajú veľa námahy, len stiahnu prácu z internetu a zmenia písmo. Trish to okomentovala v jednom veselom videu slovami: "To je plagiát. Písmo Comic Sans zlú situáciu ešte zhoršilo."

V inom videu zas vysvetlila, čo sa deje v triede, keď si musí ísť niečo vybaviť do inej miestnosti. "Keď učiteľ odíde z triedy na dve minúty k tlačiarni," okomentovala zábery. Následne zobrazila rôzne typy študentov, ktorí vystrájajú v jej neprítomnosti, vrátane "študenta, ktorý rozpúta svoje vlastné osobné šialenstvo, študenta, ktorý vždy kreslí memy na tabuľu a študenta, ktorý začína jesť trojchodové jedlo". "Ešte chýba študent, ktorý všetkým hovorí, aby boli ticho!" dodal jeden z komentujúcich.

Jedna osoba priznala, že presne takto to vyzerá u nich v triede, aj keď sú učitelia v miestnosti. Ďalší užívateľ si zas zaspomínal na časy, keď on chodil do školy. "Pamätám sa, keď som bol v škole, všetci sme robili to isté, akonáhle učiteľ išiel von."