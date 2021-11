VIDEO Pracovníčka kina odhalila, čo sa deje v tme počas premietania: Sex priamo na sedadlách!

Užívateľka no1headache zverejnila video, ktoré zaznamenalo už viac ako 17 miliónov zhliadnutí. Prezradila v ňom, že personál v kine vidí všetko, hoci si mnohí návštevníci myslia, že nie. Často vraj musí odvracať zrak od obrazovky kvôli ľuďom, ktorí neovládnu svoje chlípne chúťky v kine majú sex. Pod titulkom "Keď prídu ľudia do kina so zlomyseľným zámerom urobiť niečo nechutné" prevracia oči a odvracia tvár. "Máme okuliare na nočné videnie a kamery, o ktorých nikto nevie," uvádza dievčina.

Technická vybavenosť zamestnancov kina zaskočila viacerých užívateľov. "Znamená to, že keď si vyberiem z tašky celú chladničku, tak vy to vidíte," konštatoval jeden z nich. Ďalší sa pridal, keď napísal, že odteraz bude mať väčší strach nosiť si do kina jedlo. Iná osoba sa zas pýta, "ako je možné, že ľudia nevedia o tom, že sú sledovaní".