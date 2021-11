Turistu na dovolenke pri vykonávaní potreby uhryzol had: Nechcite vedieť, čo sa stalo jeho penisu

ZWOLLE - V najnovšom vydaní časopisu Urology Case Reports sa objavil prípad muža, ktorého na toalete prekvapil neželaný návštevník. Išlo o jedovatú kobru, ktorá ho uhryzla do intímnej zóny. Chlapík prišiel do nemocnice s opuchnutými a tmavofialovými pohlavnými orgánmi. Čakalo ho množstvo zákrokov.

Lekári z holandskej nemocnice Isala klinieken v meste Zwolle opísali, čo sa mužovi stalo, keď bol na dovolenke v juhoafrickej prírodnej rezervácii. Použil verejnú toaletu, nevšimol si však, že je v nej pruhovaná egyptská kobra (Naja annulifera). Tá ho uhryzla priamo do pohlavných orgánov. Čoskoro nato začal muž pociťovať bolesť a pálenie v intímnej zóne. Bolesť vystreľovala až do jeho slabín, brucha a dokonca hrudníka. Musel čakať tri hodiny, kým ho vrtuľník priviezol do najbližšieho traumatologického centra, ktoré bolo vzdialené 350 kilometrov.

Zdroj: Getty Images

Keď turista dorazil do nemocnice, lekári si všimli, že jeho pohlavné orgány sú opuchnuté a tmavofialové. Trpel tiež nekrózou mieška. Koža a spodné tkanivo na jeho genitáliách sa rozpadali v dôsledku účinku toxínov v jede kobry, ktoré môžu ničiť bunky a spôsobiť zápal. Lekári pacientovi podali osem dávok antiséra, profylaxiu tetanu a antibiotiká. Jed ale obsahoval aj toxín metaloproteináza, ktorý môže ničiť červené krvinky. To zrejme viedlo k tomu, že mužovi zlyhali obličky, čo si vyžiadalo dialýzu.

Zdroj: Getty Images

O týždeň neskôr, keď sa zdravotníkom podarilo stabilizovať poškodenie pohlavných orgánov, podstúpil muž operáciu, počas ktorej mu chirurg z oblasti odstránil odumretú kožu. Uzavrel ranu na miešku a nechal tam drén. Chirurg si tiež všimol dieru v penise, preto vyrezal mŕtve tkanivo a umiestnil podtlakové zariadenie na jeho pohlavné orgány, aby pomohol rane v hojení. Po deviatich dňoch sa muž vrátil domov do Holandska, kde mu bola poskytnutá lekárska starostlivosť na spomínanej klinike. Tam dostal horúčku. Lekári mu predpísali ďalšie antibiotiká, pretože mu v rane našli baktérie Klebsiella pneumoniae a Enterobacter cloacae. Nasledovali ďalšie zákroky. Po zlepšení funkcie obličiek pacienta prepustili z nemocnice.

Kontrola o rok neskôr odhalila, že jeho penis je úplne v poriadku a rany sa zahojili. Zažíval ale pocit, akoby mu penis niekto ťahal. Plastický chirurg preto urobil na jazvách Z-plastiku. Ide o postup, ktorý zahŕňa vytvorenie rezu v tvare Z cez jazvu, zdvihnutie výsledných trojuholníkových chlopní kože a ich premiestnenie spôsobom, ktorý môže zlepšiť konfiguráciu a vzhľad jazvy.