Štát dražil veci z trestnej činnosti: Pozrite sa, čo všetko zhabali usvedčeným zločincom

"Konfiškácia sa musí stať jedným z ústredných trestov nášho trestného zákonníka," uviedol na tlačovej konferencii pri príležitosti dražby minister spravodlivosti Éric Dupond-Moretti. "Majetkové sankcie by sa nemali obmedzovať len na hospodársku a finančnú trestnú činnosť a na organizovaný zločin. Mali by sa tiež stať nástrojom boja proti bežnej kriminalite, aby už sa zločin nevyplatil. Inak povedané, siahneme zločincom do ich peňaženiek," dodal minister.

Focus sur @AGRASC_gouv chargée de gérer les biens saisis aux criminels. L'agence organise une vente aux enchères exceptionnelles demain pour ses dix ans. Lamborghini et Rolex pour les amateurs... https://t.co/e565x9C3GE via @Challenges — David Bensoussan (@david_bensouss) November 4, 2021

Agentúra organizovala dražbu pri príležitosti desiatich rokov od svojho založenia. Výťažok pôjde na štátne programy prevencie závislosti na návykových látkach alebo na boj s kupliarstvom. V marci AGRASC otvoril dve nové pobočky v Lyone a v Marseille, ktoré už do štátneho rozpočtu priniesli 28 miliónov eur. Vzhľadom na tieto výsledky vzniknú budúci rok na jar ďalšie pobočky v Lille a v Rennes, oznámil minister spravodlivosti.