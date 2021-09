FOTO Brunetka dražila svoje použité implantáty: Šialené, koľko peňazí od kupcu dostala!

Dvadsaťpäťročnej Izunii Motylovej z anglického grófstva Kent sa podarilo uskutočniť vynikajúci obchod, do ktorého išla iba z recesie a veľa si od neho nesľubovala. Po úprave poprsia a výmene implantátov za väčšie ponúkla tie staré na predaj. Zostala v šoku, keď sa našiel záujemca, ktorý bol ochotný za ne zaplatiť 7600 libier (8850 eur). Vzhľadom na to, že posledná plastika ju stála 3200 libier (3700 eur), jej obchod bol naozaj veľmi výnosný.

Motylová do inzerátu uviedla, že ponúkané implantáty sú už použité, sú vhodné ako suvenír a môžu byť využité ako antistresové loptičky. Zároveň doplnila, že nakrúti video, na ktorom implantáty podpíše, aby záujemca veril, že ich majiteľkou bola naozaj ona. So zverejnením inzerátu jej pomohol rapper Digit Davis. "Žartovala o tom, keď sme cestovali do Portugalska. Začalo sa to ako vtip na Instagrame, ale potom mi veľa ľudí odporučilo, aby sme ich skúsili vydražiť. Vedel som, že niekto prejaví záujem, ale toto je šialené," okomentoval predaj implantátov, o ktoré prejavilo záujem 22 zákazníkov.

Dražba sa začala s vyvolávacou cenou 89 libier (vyše sto eur) plus poštovné a balné 4,99 libry. Izunia dodala, že implantáty boli chirurgicky vydezinfikované, ale netuší, ako a na čo ich nový majiteľ použije. "Asi bude najlepšie o tom veľa nerozmýšľať," skonštatovala.