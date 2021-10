Znepokojivé VAROVANIE vedcov: Analýza pravekej udalosti odhalila vážnu hrozbu

BARCELONA - Experti predstavili novú štúdiu, v ktorej sa zamerali na výbuch sopky na Kanárskych ostrovoch pred viac ako stotisíc rokmi. Na základe historických udalostí boli schopní zanalyzovať, aké dôsledky by malo, keby sa táto erupcia zopakovala. Ich zistenia sú znepokojivé, no riziká vraj nie sú bezprostredné

Vďaka rekonštrukcii poslednej veľkej geologickej udalosti Al Abrigo, ktorá sa odohrala na Tenerife pred 180 000 rokmi, boli experti schopní analyzovať, aké dôsledky by mala erupcia sopky v súčasnosti. V simulovaných scenároch ukázali, že hlavné mestské centrá a možné evakuačné trasy na ostrove by boli v prípade výbuchu zasiahnuté, pretože by ich mohli obklopiť pyroklastické tokové usadeniny a hromady popola.

Asi pred 180 000 rokmi erupcia spôsobila nárast seizmickej aktivity, keď sa časť sopky zrútila. Vedci varovali, že ak sa to stane znova, môže to mať katastrofálne následky vo viacerých častiach ostrova a spustiť zničujúci zosuv pôdy. To by viedlo k sformovaniu cunami, ktorá by s najväčšou pravdepodobnosťou mala vážny vplyv nielen na severné a západné pobrežie Tenerife, ale aj na ostatné pobrežia súostrovia.

"Extrémne geologické udalosti sú prírodnými javmi (sopečné erupcie, zemetrasenia, zosuvy pôdy alebo cunami) s nízkou pravdepodobnosťou výskytu, ale s veľkými dôsledkami, ktoré predstavujú riziko pre dnešnú spoločnosť z dôvodu ťažkostí s ich predpovedaním. Tieto epizódy, ktoré môžu mať reťazové efekty a majú významný miestny a globálny vplyv, sú potenciálne pravdepodobné na sopečných ostrovoch, ako sú Kanárske ostrovy," uviedla vo svojom vyhlásení Španielska národná agentúra pre výskum (CSIC).

Vedúca autorka štúdie Marta Lopez Saavedraová však poskytla určité uistenie, že sa to v blízkej dobe pravdepodobne nestane. "V súčasnosti nie je sopečný systém na Tenerife v podobnej situácii ako pri poslednej erupcii. V skutočnosti dosiahnutie podmienok pre erupciu, ako je El Abrigo, môže trvať tisíce až stovky tisíc rokov," vysvetlila. Tiež uviedla, že zatiaľ čo riziko je v súčasnosti nízke, v budúcnosti existuje malá pravdepodobnosť katastrofy. "Nulové riziko neexistuje a bohužiaľ ešte nie je možné predpovedať erupcie," dodala.

Problém prírodných katastrof je ten, že je ťažké ich predpovedať, a preto je ťažké sa na ne pripraviť. Podľa vedcov je v tomto smere kľúčové pokúsiť sa formulovať nejaký druh predikcie na základe minulých erupcií na Kanárskych ostrovoch. Štúdia bola publikovaná v časopise Journal of Geophysical Research po výbuchu sopky Cumbre Vieja na ostrove La Palma na Kanárskych ostrovoch. Počiatočný výbuch z 19. septembra zničil domy a viedol k evakuácii 6000 ľudí. Koncom septembra sa láva dostala k moru a pri jej kontakte s vodou bolo vidieť mraky bielej pary. Španielska vláda vyhlásila ostrov za zónu katastrofy, pretože nastali obavy zo šírenia toxických plynov.