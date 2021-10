VIDEO Unikátny objav pod ľadom v Nórsku: Archeológovia sršia nadšením, GPS odhalilo...

NORDBERG - Na hore Digervarden v Nórsku bola v roku 2014 nájdená lyža. O sedem rokov neskôr sa archeológovia vrátili s nádejou, že nájdu aj ďalšiu. To sa im vďaka topeniu ľadovej pokrývky podarilo. Súprava lyží je nielen najlepšie zachovanou v prehistórii, ale tiež najstaršou, aká bola kedy objavená.

Lyža používaná pred viac ako 1300 rokmi bola objavená na vrchole nórskej hory Digervarden. Prvú lyžu objavili ešte v roku 2014, o sedem rokov neskôr sa ľadová pokrývka na vrchole roztopila natoľko, že odhalila jej drevený náprotivok. Spolu tvoria najstarší pár lyží, aké boli kedy nájdené.

Zdroj: profimedia.sk

Koncom septembra skupina nórskych archeológov vyrazila na tri hodiny na Digervarden. Zašli na miesto, kde bola objavená prvá lyža. Pomocou GPS a fotografií nasnímaných z prvého výstupu sa im podarilo lokalizovať druhú lyžu pod ľadom, ktorú odtiaľ vysekali sekerou a roztopili vriacou vodou.

Digervarden sa nachádza v národnom parku Reinheimen neďaleko mesta Nordberg. Je to obľúbené archeologické nálezisko, ktoré už odhalilo niekoľko starovekých pokladov používaných pred tisíckami rokov. Dôvodom, prečo sa tieto zabudnuté artefakty teraz "vynárajú" na povrch, je zmena podnebia, ktorá topí kedysi pevné ľadové pláty.

Novoobjavená lyža je 187 centimetrov dlhá a 17 centimetrov široká. Je o 17 centimetrov dlhšia a o dva centimetre širšia než prvá lyža. Podľa archeológa Larsa Holgera Pila, ktorý bol súčasťou výskumného tímu, je druhá lyža viac zachovaná, čo môže byť spôsobené tým, že bola hlbšie zakonzervovaná v ľade. To môže zároveň zodpovedať za niektoré rozdiely v rozmeroch medzi oboma lyžami. Novobjavená lyža má tri skrútené brezové väzby, kožený remienok a drevenú zátku cez otvor v opore. Je zaujímavé, že vykazuje známky opravy a chýba kúsok jej zadnej časti, ktorý by ešte mohol byť zmrazený v ľade. "Lyže nie sú identické, ale nemali by sme očakávať, že budú. Sú vyrobené ručne, nie sériovo. Majú dlhú a individuálnu históriu opotrebovania a opráv," dodal Pilø.