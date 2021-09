Sestry zažili na pohrebe svojej mamy totálnu hrôzu: Pozreli do rakvy a neverili vlastným očiam

AHOSKIE - Posledná rozlúčka s nebohým milovaným je vždy emotívna záležitosť. O to horšie sú prípady, kedy sa na pohrebe niečo pokazí. Na vlastnej koži sa o tom presvedčili tieto dve sestry, ktoré sa chceli poslednýkrát rozlúčiť so svojou matkou. V truhle však ležal niekto úplne iný.

Jennifer Taylorová a Jennetta Archerová zo Severnej Karolíny sa 7. septembra išli pozrieť na telo svojej matky do pohrebného ústavu v Ahoskie. Aké ale bolo ich prekvapenie, keď v rakve nenašli ležať ju, ale úplne inú ženu, ale oblečenú v maminých šatách, informovala agentúra AP. Tie jej vraj boli už na prvý pohľad príliš veľké, mŕtva neznáma bola totiž oveľa menšia. "Doslova v šatách mojej mamy plávala, muselo byť každému jasné, že tu niečo nesedí," povedala Jennetta.

Sestry preto oslovili pracovníkov pohrebného ústavu, ktorí najskôr popierali, že by došlo k nejakému omylu. Keď sa ale vrátili do balzamovacej miestnosti a uvideli telo Mary Archerovej, uvedomili si svoju chybu. Následne telá vymenili a pohreb pokračoval. Pohrebný ústav sa podľa slov zamestnancov za túto nepríjemnosť ospravedlnil, no Taylorová a Archerová uviedli, že sa im zatiaľ nikto neozval a čakajú na odpovede na svoje otázky.