Kvôli FOTO zažíva brunetka nočnú moru: Mala propagovať reštauráciu, všetci riešia jej prsia

Keď tento rok na Valentína propagovala 20-ročná Emily odetá v zvodných šatách japonskú reštauráciu Maki&Ramen, určite nepredpokladala, že ju zaplavia otrasné komentáre užívateľov. Mimoriadne zhrozená bola najmä z misogynistických poznámok žien, ktorým sa nepáčilo príliš odhalené poprsie. "Náhodou som si prečítala niektoré komentáre, aby som zistila, ako sa fotke darí. Množstvo odporných vecí, ktoré tam o mne písali, bolo skutočne šokujúce, až som sa roztriasla," hovorí. Hrozné bolo podľa Hawthorneovej najmä to, že väčšina komentárov pochádzala od žien. Vždy ju vraj učili, že ženy by sa mali navzájom podporovať, takže pohľad na tie slová bol desivý.

Zdroj: profimedia.sk

Samotná reštaurácia na sociálnych sieťach poskytla takéto stanovisko: "Ako čisto ženský marketingový tím by sme chceli vyjadriť nádej, že ženy môžu večerať vo svojich domovoch v oblečení, v ktorom sa cítia pohodlne bez toho, aby to niekto hanlivo komentoval." Emily sa zmienila aj o tom, ako niektoré školáčky upravovali jej fotky na Facebooku, aby ju mohli trolovať, čo ju nakoniec prinútilo odísť zo školy vo veku 15 rokov. "Bola som z toho deprimovaná a rozrušená a tým pádom aj nebezpečná sama pre seba. Tragédia dnešnej doby spočíva v tom, že keď sa obete šikanovania zbavia posmechu v škole, všetko pokračuje na internete. V škole do mňa strkali, hádzali po mne rôzne veci a vysmievali sa mi. Bola som skutočne veľmi mladá a nemala som chuť zostať nažive," spomína si modelka.

Zdroj: profimedia.sk

V tom období sa cítila sklamaná a sama, ale po niekoľkých rokoch sa jej podarilo vytvoriť si okruh blízkych priateľov, ktorí ju podporujú. "Organizácia NHS24 a online chatovacie miestnosti pre duševné zdravie mi umožnili dôverne sa porozprávať a pripomenuli mi, že sa oplatí žiť. Nikdy nezabudnem, čím som si prešla. Všetci by sme sa mali zamerať na to, aby sme sa navzájom podporovali a povzbudzovali sa," dodáva brunetka.