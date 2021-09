V dome manželov prasklo potrubie: To, čo v ňom našli, nečakali ani vo sne

Rob a Shannon Papeovci sa do svojho domu nasťahovali zhruba pred rokom. Nedávno si všimli, že z potrubia v technickej miestnosti vyteká voda. Všetko tam bolo mokré, museli preto konať rýchlo. Pri pozornejšej obhliadke Rob zistil, že kus liatinovej rúry sa rozlomil na dva kusy. Keď jeden nadvihol, aby ho skontroloval, letmo zbadal, že v ňom niečo, čo vyzerá ako prsteň. Zobral skrutkovač a vytiahol predmet von. Bol to naozaj prsteň a poriadne drahý - desaťkarátový a s drahým kameňom peridot, informoval denník Medicine Hat News.

Zdroj: Getty Images

Vnuk bývalých majiteľov, ktorí kúpili dom pred desiatkami rokov, našťastie, býva len kúsok odtiaľ, Rob ho preto kontaktoval. "Poslal som Joelovi pár fotiek a on ich zas poslal do četovej skupiny, cez ktorú komunikuje so svojou rodinou. Hneď potvrdili, že je to ten prsteň, ktorý sa pred rokmi stratil," hovorí Američan. Prsteň bol odovzdaný svojej pôvodnej majiteľke, ktorá však nechcela byť menovaná.