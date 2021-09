Máte strach zo smrti? Expertka prezradila, ako sa ho dá zbaviť, musíte dodržať TOTO

Prvá kniha klinickej hypnoterapeutky Dipti Taitovej s názvom "Good Grief" sa zaoberá smrťou a jej autorka v nej opísala svoje bolestivé skúsenosti, ktoré prežívala, keď ju pripravila o oboch rodičov rakovina. "Môj otec zomrel, keď som mala 23 a moja mama, keď som mala 37. Bola som jedináčik a cítila som sa neuveriteľne stratená, ale potom som si uvedomila, že som stále tu, prežila som to a mám dôležité ponaučenie," hovorí. Vo svoje najnovšej knihe "Planet Grief: Redefining Grief for the Real World" sa sústredí na riešenie bolesti spojenej so smútkom a strachom zo smrti. Jej dielo otvára citát od Navala Ravikanta: "Už sa nebojím smrti a myslím si, že veľa z nášho životného boja pochádza z hlbokého strachu zo smrti."

Zdroj: Getty Images

Pocit, že netušíte, čo sa s vami stane po smrti, je strašný

Taitová vraj už teraz strach nemá a uvedomila si, že by sme sa o tom mali viac rozprávať a komunikovať, aby to nikomu nepripadalo hrozné, pretože každý deň zažívame nejakú formu smrti a straty. Pripomenula, že sme sa s niečím podobným stretli počas pandémie, ktorá je v istom zmysle smrťou slobody a života, aký sme poznali, pretože sa všetko zmenilo. Strach pramení z viacerých dôvodov vrátane obavy, ako zomriete, alebo z bolesti zo straty tých, ktorých máte radi. Myšlienka na smrť je teda obklopená najmä pocitmi neistoty. Terapeutka verí, že je to vyvolané nepríjemným uvedomením si skutočnosti, že jedného dňa nebudeme existovať. "Čo je za smrťou, to nikto nevie a pocit, že netušíte, čo sa stane s vami alebo s vašou rodinou a priateľmi, je strašný," poznamenala Dipti.

Zdroj: profimedia.sk

V závislosti od vášho presvedčenia môže ísť o podvedome vyvolaný strach z večného utrpenia, z odplaty alebo môže byť vyvolaný z predstavy, že už nebudete existovať, že sa dostanete na koniec života, obzriete sa späť a zistíte, že nič nemôžete zmeniť. "Ale strach zo smrti sa nakoniec prejavuje ako strach zo života, pretože ľudí nakoniec obmedzuje natoľko, že si nedokážu poriadne vychutnať svoj život. Kniha je o jeho odhalení a o tom, ako sa dá prekonať," pokračuje terapeutka.

Zdroj: Getty Images

Ak dovolíme strachu, aby nás nadmerne chránil, potom nad nami prevezme kontrolu a my môžeme stratiť racionálne myslenie, začneme príliš reagovať na ľudí a skúsenosti a nakoniec bude pre nás hrozbou. "Aby sme sa vyhli týmto nepríjemnostiam, začneme robiť iné veci, aby sme sa rozptýlili a cítili sa príjemne. Takže potom veľa jeme, pijeme, nakupujeme alebo si vybudujeme inú závislosť, čím sa dostávame do bludného kruhu. Musíme si uvedomiť, že malé obavy nie sú zlé a že sa s nimi dá žiť v bezpečnom prostredí. Netreba sa vôbec tváriť, že neexistujú, ale dôležité je prijať ich a naučiť sa s nimi žiť." Autorka zároveň hovorí, že nie je nič neobvyklé, keď ľudia prezentujú predstavu "dokonalej" smrti. Keď dúfajú, že zomrú v spánku a nič o tom nebudú vedieť. V skutočnosti však ide o strach z toho, čo sa s nimi stane a nedôveru, že to nakoniec zle dopadne. Hovoria to na základe pocitov založených na strachu alebo obavách pochádzajúcich z primitívnej časti nášho mozgu, ktorá sa nás snaží udržať v bezpečí, ale je zároveň nastavená tak, aby nám poskytla najhorší možný scenár a vedie nás k negatívnym prognózam. Čo musíme urobiť, je pochopiť, že naše obavy zo smrti a neexistencie nie sú našou súčasnou realitou. Keby ňou boli, neobávali by sme sa, iba by sme všetko prijali.

Zdroj: Getty Images

Ide o zmenu negatívnej špirály na pozitívnu

Tak, ako dokáže myslenie ovplyvniť naše pocity a správanie, tak vplýva aj na naše životné skúsenosti a realitu. Pohľad na situáciu nemožno podceňovať, vrátane myšlienok na smrť. Podľa Taitovej musíme komunikovať o svojich pocitoch zo smrti, pretože zmena pohľadu na celú záležitosť môže znamenať pozitívnejší život. Vo svojej práci používa hypnoterapiu, ktorá pomáha zmierniť obavy ľudí. "Ide o zmenu negatívnej špirály na pozitívnu, aby sme zmenili našu realitu na niečo lepšie. Ľudia napríklad často hovoria o tom, že sa cítia sami, stratení alebo v tme, takže im prostredníctvom tejto terapie môžeme ponúknuť pozitívnejšiu metaforu nastolením riešenia, že musia hľadať fakľu a nájsť cestu alebo postaviť most cez priepasť. Čím viac budeme hovoriť o smrti, tým to bude lepšie. Na konci dňa sa chcú všetky ľudské bytosti cítiť bezpečne. Istota, vzdelávanie, konverzácia a skúsenosti sú spôsob, ako to zabezpečiť," dodala odborníčka.