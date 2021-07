Najčastejšie príznaky nákazy KORONAVÍRUSU u očkovaných a nezaočkovaných: Jeden pociťujú takmer všetci

Pomocou aplikácie COVID Symptoms Study epidemiológovia od vlaňajška monitorujú príznaky koronavírusovej infekcie. Vďaka nej sa dokážu dostať k dôležitým pandemickým údajom. Najnovšie dáta poukazujú na rozdielnosť príznakov covidu, ktoré sa prejavujú u zaočkovaných a nezaočkovaných osôb. Ich zverejnenie vám možno uľahčí rozhodnúť sa, či by ste sa mali dať otestovať bez ohľadu na to, či ste zaočkovaní.

Príznaky u covid pacientov, ktorí sú nezaočkovaní (v poradí od najčastejších):

bolesť hlavy

boľavé hrdlo

nádcha

horúčka

pretrvávajúci kašeľ

Medzi najčastejšie príznaky už nepatrí porucha čuchu. Dýchavičnosť sa zas ocitla na 30. mieste, čo je v porovnaní s počiatočnou fázou pandémie značný rozdiel.

Príznaky u covid pacientov, ktorým bola podaná prvá dávka vakcíny:

bolesť hlavy

nádcha

bolesť v krku

kýchanie

pretrvávajúci kašeľ

"Pretrvávajúci kašeľ, ktorý sa ocitol v obidvoch skupinách na piatom mieste, patril v minulosti k najčastejším príznakom. Teraz sa posunul pod nádchu a kýchanie, ktoré predtým s infekciou nesúviseli," uvádzajú autori prieskumu. U pacientov po druhom očkovaní boli rozdiely ešte výraznejšie a z pätice najčastejších príznakov sa vytratil práve pretrvávajúci kašeľ.

Príznaky u COVID pacientov, ktorým bola podaná druhá dávka vakcíny:

bolesť hlavy

nádcha

kýchanie

bolesť v krku

strata čuchu

Pacienti, ktorí sa nakazili vírusom SARS CoV-2 po podaní oboch dávok očkovacej látky, prekonali infekciu za kratší čas a mali mierny priebeh ochorenia. Okrem zmien samotného vírusu, ktoré súvisia aj so zmenami symptómov u neočkovaných, môže časť tejto zmeny súvisieť aj s demografiou infikovaných osôb. Miernejšie príznaky nákazy majú zaočkovaní oboma dávkami a mladší ľudia. Napriek tomu, že sa príznaky očkovaných mierne zmenili, odborníci stále radia, že ak po očkovaní začnete bez vysvetlenia kýchať, mali by ste sa dať otestovať, a to najmä vtedy, ak máte vo svojom okolí ľudí, ktorí patria do ohrozenej skupiny.