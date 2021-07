VIDEO Študentka tajne nahrala spolužiakov pri absolútnej nechutnosti: Chlapci, môžete sa hanbiť!

V TikTok videu, ktoré rozpútalo diskusiu o sexizme na školách, zdieľa Kirsten Williamsová svoju skúsenosť z lekcie techniky, ktorej sa zúčastnila ako jediná žena. Nevedno, či spolužiaci nezaregistrovali jej prítomnosť alebo sa ňou veľmi nezaoberali, ale diskutovali o tom ako treba správne pochopiť, keď žena odmietne sex. Dievčina si všetko nenápadne nahrala na mobil. Diskutujúci študenti sa jednoznačne zhodli v tom, že ak žena povie "nie", nikdy to tak netreba pochopiť, pretože vždy to v skutočnosti znamená "áno". Súhlas podľa nich žena vyjadruje aj vtedy, ak mlčí a "súhlasí aj v prípade, ak je v bezvedomí, pretože nič nehovorí". Skupina mladíkov sa na svojich zvrátených názoroch očividne zabáva. Jeden z nich potom poznamenal, že "každý v tejto miestnosti pôjde do pekla" a ďalší veselo dodal, že už sú tam.

Následná diskusia o videu je dôkazom, že rovnaké skúsenosti ako jeho autorka má veľa ďalších žien. Tie priznali, že podobné mizogynistické rozhovory boli na stredných školách bežné, a to najmä v chlapčenských triedach alebo v skupinách, kde bolo málo študentiek.

"Bola som jediná žena v technickom kurze na vysokej škole a bolo to také isté. Dokonca aj učitelia sa niekedy pridali," napísala jedna z užívateliek. "Na strednej škole som navštevovala počítačové kurzy. Neustále ma obťažovali a hovorili mi hrozné veci," uviedla ďalšia. "Ak sa takto rozprávajú na verejnosti, skúste si predstaviť, akí sú v súkromí," dodala iná.