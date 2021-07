Hrozivé slová klimatológov o extrémnom počasí: Toto nikto nechcel počuť

Počítače, s ktorými vedci pracujú, nie sú dostatočne výkonné na to, aby presne predpovedali závažnosť extrémnych výkyvov počasia. Experti preto vyzývajú vlády, aby veľkoryso investovali do zdieľaného superpočítača, ktorý potrebné výpočty zvládne. "Mali by sme byť znepokojení, pretože modely Medzivládneho panelu pre zmeny klíy (IPCC) jednoducho nie sú dosť dobré," uviedla bývalá vedúca pracovníčka britskej národnej meteorologickej služby Julia Slingová. Podľa nej je potrebné mať pre výpočet počasia medzinárodné stredisko. Cena superpočítača by sa pohybovala v stovkách miliónov libier, v porovnaní s vyčíslením škôd budúcich katastrof ide však o zanedbateľnú čiastku.

Slingová a ďalší vedci sa zhodujú v tom, že zmeny klímy sú naliehavým problémom. Vyučujúci na Oxfordskej univerzite Tim Palmer si ale nie je istý. "Je nemožné určiť, ako veľmi je to naliehavé, pretože na zodpovedanie tejto otázky nemáme dostatočné nástroje. Ak máme prísť s klimatickými modelmi, ktoré budú presne simulovať extrémne výkyvy klímy, ako boli napríklad horúčavy v Kanade, potrebujeme záväzok a víziu v rozsahu CERN-u," vyhlásil.

Jedným z cieľov týchto klimatických modelov je určiť, či Severná Amerika alebo Nemecko môžu extrémy ako horúčavy a záplavy očakávať každých dvadsať, desať alebo päť rokov či dokonca každoročne. Taká miera presnosti v súčasnosti nie je možná.

Ničivé búrky z posledných dní nasledované povodňami v Európe zasiahli Nemecko, Belgicko, Holandsko, Luxembursko či Švajčiarsko. Najhoršia situácia je v Nemecku, kde sa celkový počet mŕtvych blíži k dvom stovkám, pričom mnoho ľudí je stále nezvestných. Júnová rekordná vlna horúčav v USA a Kanade si taktiež vyžiadala stovky obetí. Obec Lytton severovýchodne od Vancouveru dokonca namerala kanadský rekord 49,6 stupňa Celzia.