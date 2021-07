KORONAVÍRUS Uvoľňovanie opatrení spôsobilo prudký nárast prípadov pohlavnej choroby: Pozor na tieto príznaky

Po uvoľnení obmedzení súvisiacich s pandémiou koronavírusu zaznamenali mnohé krajiny neobvyklý nárast pacientov so syfilisom. Obrovský nárast prípadov hlási napríklad Írsko, USA či Austrália. Zvládnutie tohto stavu si podľa odborníkov vyžaduje zavedenie urgentných opatrení. "V Írsku sa nachádza potenciálne veľký nediagnostikovaný rezervoár infekcie syfilisom, čiastočne v dôsledku vplyvu covidu-19," uvádzajú oficiálne zdravotnícke zdroje a upozorňujú, že syfilis je liečiteľná pohlavne prenosná infekcia, no rozhodujúce je jej včasné diagnostikovanie a liečba. Ak sa infekcia nelieči, môže spôsobiť vážne zdravotné problémy so srdcom, mozgom, zrakom či nervovým systémom. Prenáša sa pohlavným stykom, ale aj predmetmi, ktoré používa infikovaný (zubná kefka, riad, uteráky) alebo z matky na dieťa. V Británii je súčasným epicentrom syfilisu Londýn, počet nakazených však pribúda prakticky v celej krajine. V Melbourne zas došlo v máji až k 220-percentnému nárastu počtu nakazených žien po tom, ako sa uvoľnili opatrenia.

Zdroj: Getty Images

Medzi príznaky ochorenia patria:

Infikovaný môže najskôr spozorovať malý bezbolestný vred na pohlavných orgánoch. Neskôr môže pribudnúť opuch žliaz na krku, v slabinách alebo v podpazuší. Niekoľko týždňov po týchto počiatočných príznakoch sa môže vyskytnúť:

škvrnitá červená vyrážka, ktorá sa môže objaviť kdekoľvek na tele, ale najčastejšie na dlaniach alebo chodidlách

malé kožné výrastky (podobné ako genitálne bradavice). U žien sa často tvoria na vulve a u mužov aj u žien sa môžu objaviť v okolí konečníka

biele škvrny v ústach

príznaky podobné chrípke ako únava, bolesti hlavy, bolesti kĺbov a vysoká teplota (horúčka)

opuchnuté žľazy

príležitostne nepravidelné vypadávanie vlasov

Zdroj: Getty Images

Sexuálne aktívnym ľuďom odborníci odporúčajú, aby pravidelne absolvovali testy na pohlavne prenosné choroby a pri akomkoľvek podozrení na možnosť infekcie by mali okamžite vyhľadať lekára.