VIDEO Absolútne nečakaný hosť na pápežovej audiencii: Neuveríte, kto dorazil do Vatikánu

Muž oblečený celý v priliehavom kostýme v čiernej, červenej a modrej farbe komiksovej postavy sedel počas audiencie v sekcii významných hostí na nádvorí sv. Damasa vo vatikánskom Apoštolskom paláci.

Zdroj: SITA/AP Photo/Andrew Medichini

Kňaz v čiernom, ktorý zaujal miesto hneď vedľa superhrdinu, sa tváril úplne nezúčastnene, akoby ho prítomnosť muža zmutovaného po uhryznutí rádioaktívnym pavúkom ani v najmenšom neprekvapila.

Ok, maybe @DanSlott knows why Spider-Man is at the audience with the Pope. https://t.co/Hi2NaRr6b8