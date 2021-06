Mladík zúri, vládne nariadenia mu zrušili dovolenku: Som plne zaočkovaný, aj tak musím ostať v izolácii!

Ethan Ennals sa veľmi tešil na výlet do Bristolu, kde chcel navštíviť svojho starého kamaráta, aby si spolu pozreli zápas Anglicka a Chorvátska na práve prebiehajúcom európskom futbalovom šampionáte. Minulú stredu doobeda mu ale došla sms správa, ktorá všetky jeho plány zhatila. "Národná zdravotná služba vás zaregistrovala ako kontakt niekoho, kto bol práve pozitívne testovaný na COVID-19. Teraz musíte ostať doma a desať dní po poslednom kontakte s infikovanou osobou sa musíte izolovať," stálo v nej.

I'll be watching the England match on my own today thanks to a text from NHS Test and Trace...



Despite 2 jabs and 2 negative tests, I have to isolate for 10 days because I was in the vicinity of someone with Covid. Is this really necessary? Scientists are divided. pic.twitter.com/wNm56hoWqn